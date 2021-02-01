بالأرقام.. خريطة احتياجات الاتحاد الأوروبي من لقاحات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - وقّع الاتحاد الأوروبي، الذي يرزح تحت ضغط بسبب بطء وتيرة حملات التطعيم، 6 عقود مع مصنعي لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

3 من هذه اللقاحات مرخّصة لكنها عانت تأخيرات كبيرة في الإنتاج. هنا آخر التطورات بشأن الطلبات وعمليات التسليم.



طلبت المفوضية الأوروبية التي تتفاوض نيابة عن الدول السبع والعشرين، 2,2 مليار جرعة مسبقا. وتبقى الكرة في ملعب الولايات للتحقق من الطلبات وإرسال الجرعات.

وكان لقاح "بايونتيك/فايزر" الألماني-الأميركي في نهاية كانون الأول/ديسمبر، أول لقاح يحصل على موافقة الهيئة الناظمة في أوروبا تلاه في 6 كانون الثاني/يناير "موديرنا" الأمريكي، ثم "أسترازينيكا" السويدي-البريطاني في 29 كانون الثاني/يناير. تعطى هذه اللقاحات الثلاثة على جرعتين.

اعتبارا من 1 شباط/فبراير، تلقى الاتحاد الأوروبي 18,5 مليون جرعة، منها 17,6 مليون جرعة من "بايونتيك/فايزر" و854 ألف جرعة من "موديرنا".

وفي المجموع، أعطت دول الاتحاد الأوروبي ما معدله 2,4 جرعة لكل 100 شخص، مع وجود تفاوت كبير بين البلدان.

600 مليون جرعة من فايزر





نص أول عقد وقّع في الخريف على تسليم 200 مليون جرعة قبل أيلول/سبتمبر 2021، تليها 100 مليون جرعة أخرى. ويشمل العقد الثاني الموقع في 8 كانون الثاني/يناير، 300 مليون جرعة إضافية مع بدء التسليم في الربع الثاني من العام.

ومن شأن بدء تشغيل وحدة إنتاج جديدة تابعة لبايونتيك في شباط/فبراير في ماربورغ (ألمانيا)، تعزيز المصنع البلجيكي في بورس حيث سجل تباطؤ في الانتاج في نهاية كانون الثاني/يناير.

وأكدت "بايونتيك" و"فايزر" الاثنين أنهما ستكونان قادرتين على تسليم ما يصل إلى 75 مليون جرعة إضافية إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني من العام.

160 مليون جرعة من موديرنا





أبلغت دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي في كانون الثاني/يناير بتأخيرات كبيرة في تسليم لقاحات موديرنا المنتجة في سويسرا.

ولكن كما بالنسبة إلى "بايونتيك/فايزر"، تم الإيفاء بالمواعيد النهائية للتسليم وفقا لبروكسل: الأسبوع الماضي، تم تسليم 4 ملايين جرعة، 3,5 ملايين من "بايونتيك/فايزر" و500 ألف من "موديرنا"، وهو ما يعادل "100 في المئة" من عمليات التسليم المتوقعة لهذه الفترة.

400 مليون جرعة من أسترازينيكا





أعلنت مختبرات "أسترازينيكا" في 22 كانون الثاني/يناير مشكلة في موقعها البلجيكي في سنيف مؤكدة وفقا للاتحاد الأوروبي، أنها لن تتمكن من تسليمه في الربع الأول إلا 31 مليون جرعة من أصل حوالى 120 مليون تم التعهد بها في البداية.

وكان من المقرر أيضا أن يقوم مصنع آخر في هولندا واثنان في المملكة المتحدة بتزويد الدول ال27 لقاحات.

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الأحد أن "أسترازينيكا" ستقدم ما مجموعه40 مليون جرعة في الربع الأول، وهي كمية أقل بكثير مما كان متوقعا.

ولقاح "أسترازينيكا" أسهل من الناحية الإنتاجية وأكثر عملية من الناحية اللوجستية لأنه لا يتطلب درجات الحرارة المنخفضة جدا التي يتطلبها لقاحا "بايونتيك/فايزر" و"موديرنا". وسيبدأ استخدامها في الاتحاد الأوروبي في الأسبوع الثاني من شباط/فبراير.

لقاحات غير مرخصة





وقع الاتحاد الأوروبي عقودا مع الثنائي الفرنسي-البريطاني "سانوفي-غسك" (ما يصل إلى 300 مليون جرعة)، وشركة "كيورفاك" الألمانية (ما يصل إلى 405 ملايين جرعة) ومجموعة "جونسون أند جونسون" الأمريكية (ما يصل إلى 400 مليون جرعة).

ووفقا للمفوضية الأوروبية، يمكن تسليم حوالى 100 مليون جرعة من لقاح "جونسون أند جونسون" بحلول نهاية أيلول/سبتمبر إذا حصل على الضوء الأخضر.

كما أنهت المفوضية محادثات استطلاعية مع شركتي "نوفافاكس" الأمريكية (100 مليون جرعة) و"فالنيفا" الفرنسية-النمسوية (ما يصل إلى مليون جرعة).

أسعار اللقاحات





كشف عن الأسعار التي تفاوضت عليها المفوضية الأوروبية عن غير قصد في منتصف كانون الأول/ديسمبر على تويتر من قبل وزير الخارجية البلجيكي المسؤول عن الميزانية: سعر الجرعة يراوح بين 1,78 يورو للقاح "استرازينيكا" و18 دولارا (14,70 يورو) للقاح "موديرنا" و12 يورو للقاح "بايونتيك/فايزر".

وقدّرت قيمة جرعات "أسترازينيكا" المباعة للاتحاد الأوروبي بـ870 مليون يورو، وهي معلومات قرئت على العقد الذي وضعته المفوضية على الإنترنت الجمعة رغم شطبها.