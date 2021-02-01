شكرا لقرائتكم خبر عن طرق العناية بالرموش وجعلها أكثر كثافة.. استخدمى زيت الخروع وتجنبى الماسكارا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقول بريت كينج طبيب الأمراض الجلدية بجامعة "ييل" الأمريكية إن هناك خطوات يمكن أن تساعد فى نمو الرموش وتكسبها طولًا وتجعلها أكثر كثافة، موضحًا أن الرموش تستغرق عادةً حوالى شهرين حتى تنمو، ومع ذلك هناك عوامل تؤثر فى نمو الرموش قد تكون هذه العوامل وراثية أو بسبب ظروف صحية وعادات النظافة والإصابات المؤلمة أن تؤثر على نمو الرموش أو تتسبب فى فقدانها، كما ذكر موقع "Insider".

وعادة ما تنمو الرموش بشكل أبطأ بكثير من نمو الشعر بفروة الرأس، حيث أن الرموش الصحية تنمو حوالى 0.15 ملم فى اليوم وعادة ما يكون طولها حوالى سبعة ملليمترات (خارج الجلد)، وبحساب ذلك يستغرق الأمر من شهر إلى شهرين حتى ينمو الرمش بطول طبيعى من نقطة الصفر، بينما ينمو شعر الرأس بسرعة تصل إلى 1.1 ملم فى اليوم.

من جانبه، يقول كينج إن السبب الكامن وراء تساقط الشعر يلعب يلعب دورًا كبيرًا فيما إذا كانت رموشك تنمو مرة أخرى أم لا، فعلى سبيل المثال فى حالة المصابين بداء الثعلبة قد يستمر فقدان الرموش لعدة أشهر أو سنوات.

فيما يلى.. بعض الخطوات التى يمكنك اتخاذها للحصول على رموش أطول وأكثر كثافة:

1- إذا كنت تبحثين عن علاج طبى أو تجميلى لمساعدة الرموش بنمو بشكل أفضل، يقول كينج إن هناك أدوية يمكن أن تساعد فى زيادة طول وكثافة الرموش، وقتها قد يستغرق نمو رموشك بالكامل بضعة أشهر، لذلك يجب استشارة أخصائى لتحديد خيارات العلاج المتاحة لك.

2- يمكنك استخدام العديد من أمصال الرموش المتاحة بدون وصفة طبية والتى يمكن أن تساعدك فى الحصول على رموش أطول وأكثر سمكًا، بالإضافة إلى بعض العلاجات المنزلية الطبيعية التى يمكنك تجربتها مثل زيت الخروع

3- تجنبى الاستخدام المفرط للماسكارا والرموش الصناعية والمنتجات الكيميائية الأخرى لتفادى تلف رموشك.