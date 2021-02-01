شكرا لقرائتكم خبر عن احذرى من مخاطر النوم على الظهر فى الشهور الأخيرة للحمل.. اعرفى السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر الخبراء بجامعة كوليدج لندن البريطانية من أن النوم على الظهر خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قد يؤذي الأطفال ويؤدى إلى ولادة أجنة ميته نتيجة لقطع تدفق الدم إلى الجنين في الرحم من خلال الحبل السري، وتُنصح النساء بالنوم جنبًا إلى جنب لتقليل مخاطر الولادة الميتة في الأشهر الأخيرة، وفقا لتقرير لصحيفة TIME NOW NEWS .

يأتى ذلك في الوقت الذى تفضل فيه الأمهات الحوامل النوم على الظهر للشعور بالراحه والاسترخاء، لكن الدراسة أكدت أن النوم على الظهر في الأشهر الثلاثة الأخيرة قد يضر الجنين داخل الرحم، نظرًا لمنع تدفق الدم إلى الجنين في الرحم عبر الحبل السري بنسبة 11 %.

وطلبت دراسة أجريت على 22 امرأة منهن الاستلقاء على ظهرهن لمدة 20 إلى 25 دقيقة في جهاز التصوير بالرنين المغناطيسي، وتبين أنه قلل من تدفق الدم في الحبل السري بنسبة 11.2 % في المتوسط. انخفض الأكسجين الذي يصل إلى الجنين في الرحم بأكثر من ستة % مقارنة بالوقت الذي كانت فيه المرأة مستلقية على جانبها، يقول الأطباء إن العديد من حالات الإملاص تظهر علامات على حرمان الطفل من الأكسجين وتسلط النتائج الضوء على الدور الذي تلعبه أوضاع النوم.

وقالت البروفيسور آنا ديفيد، من جامعة كوليدج لندن، إن النتائج قد تفسر جزئيًا سبب معاناة بعض النساء اللواتي لديهن طفل يبدو سليمًا في الحجم الطبيعي، مع ذلك ، ولادة جنين ميت، إنهم يؤكدون أن الرسالة الموجهة إلى الأمهات حول النوم بجانبهن في أواخر الحمل مهمة جدًا لحمل صحي."

يُعتقد أن النساء اللائي ينامن على ظهرهن، وهن يحملن وزن بطنهن، يضغطن على الوريد الرئيسي الذي يحمل الدم إلى القلب من الجزء السفلي من الجسم، قد يؤدي هذا إلى ضخ القلب بشكل أقل فعالية ونقل دم غني بالأكسجين إلى الطفل.

وأكد الباحثين في رساله للأمهات" النوم على جانبك أكثر أمانًا إذا استيقظت في وضع مختلف ، فلا تقلق ، ما عليك سوى الرجوع إلى جانبك".

أشارت أدلة سابقة إلى أن النساء اللائي ينمن على ظهرهن يتعرضن لخطر مضاعف إلى ثلاثة أضعاف للإملاص، غالبًا ما تُنصح النساء بالاستلقاء على جانبهن الأيسر حيث يساعد ذلك الكلى على التخلص من الفضلات والسوائل لكن الأبحاث الرئيسية وجدت أن كلا الجانبين يعمل أيضًا.

من أجل البقاء على جانبهم ، يمكن للمرأة تجربة نصائح مثل وضع الوسائد خلفها لمنعها من الوصول إلى ظهورها أو ربط شعرها في كعكة منخفضة لجعلها أكثر إزعاجًا.