شكرا لقرائتكم خبر عن استجابة لليوم السابع .. هانى الناظر يستقل طفلا مصابا بسرطان الجلد غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى استجابة سريعة لمناشدته خدمة صحافة المواطن باليوم السابع وافق الدكتور هانى الناظر استشارى الأمراض الجلدية على مناظرة حالة طفل مصاب بأحد أمراض سرطان الجلد بعد إرسال والده رسالة لليوم السابع بحثا على علاج لطفله المصاب ومن المقرر أن يستقبل "الناظر" الطفل غدًا لتحديد موقف حالته الطبية.

وكان القارئ بكر محمد ناشد عبر خدمة صحافة المواطن الدكتور هانى الناظر رئيس المجلس القومى للبحوث الأسبق وأستاذ الأمراض الجلدية التدخل لعلاج ابنه الذى يعانى من "سرطان الجلد" موضحًا فى رسالته أن حالة ابنه فى تدهور مستمر وأنه جاء إلى القاهرة من محافظة العريش خصيصًا للبحث عن علاج .



الطفل المصاب

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