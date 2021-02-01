مع بدء التلقيح.. المغرب يمدد الحجر الجزئي 15 يوما

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قررت الحُكومة المغربية تمديد فترة العمل بالتدابير الاحترازية لمُدة أسبوعين إضافيين، قبل أيام قليلة على انطلاق حملة التلقيح ضد فيروس كورونا في المملكة.

ويُشدد الخُبراء على أن انطلاق عملية التلقيح، لا تعني بأي وجه التراخي في الإجراءات الاحترازية، مُؤكدين أن الأصل هو الاستمرار في الحيطة والحذر، إلى حين استكمال مناعة قطيع كاملة.



أسبوعان

وأوضح بيان للحُكومة المغربية، وصل ”الخليج 365” نُسخة منه، أنه سيتم تمديد فترة العمل بالإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها يوم 13 يناير/كانون الثاني الجاري لمدة أسبوعين إضافيين، بداية من الثلاثاء 2 فبراير/شباط الساعة التاسعة ليلا.

ويأتي هذا القرار، بحسب المصدر ذاته، على إثر التطور الوبائي لفيروس كورونا على الصعيد العالمي، بظهور سلالات جديدة من هذا الفيروس في بعض الدول المجاورة، وفي إطار المجهودات المتواصلة لتطويق رقعة انتشار هذا الوباء والحد من انعكاساته السلبية.

وأضاف البيان، أن هذه الخطوة تأتي تبعاً لتوصيات اللجنة العلمية والتقنية بضرورة الاستمرار في الإجراءات اللازمة لمواجهة تفشي “فيروس كورونا -كوفيد19”.

ويتعلق الأمر، باستمرار فرض قواعد التباعد الاجتماعي، وإجبارية ارتداء الكمامة، بالإضافة إلى "إغلاق المطاعم والمقاهي والمتاجر والمحلات التجارية الكبرى على الساعة 8 مساء"، و"حظر التنقل الليلي على الصعيد الوطني، يوميا من الساعة التاسعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، باستثناء الحالات الخاصة"، مع "منع الحفلات والتجمعات العامة أو الخاصة؛ وسيتم الإبقاء على جميع التدابير الاحترازية المعلن عنها سابقا".

200 ألف

وحتى مساء الإثنين، قامت المملكة بتلقيح أكثر من 200 ألف مواطن من العاملين في الصفوف الأولى، بالإضافة إلى كبار السن والمُصابين بالأمراض المُزمنة.

وفي أعقاب انتهاء المرحلة الأولى، سيتم تعميم اللقاح على باقي الفئات العُمرية، وذلك وفقاً للتعليمات الملكية، التي أوصت بحملة تلقيح واسعة وغير مسبوقة، بالمجان لجميع المواطنين والمُقيمين بالتُراب الوطني.

وفي المُقابل، لايزال الفيروس يحصد المزيد من الضحايا، إلا أن دائرة ذلك بدأت تتقلص، وفي هذا الصدد سجلت المملكة في الـ24 ساعة الأخيرة 281 إصابة جديدة، مُقابل 892 حالة شفاء.

ومنذ بداية الجائحة حتى اليوم، سجلت المملكة ما مجموعه 471.438 إصابة، شُفي منها 450.052 شخصاً، فيما سُجلت 8287 حالة وفاة، ليكون مجموع الحالات النشطة المُصابة بالفيروس هو 13099.