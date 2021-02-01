مفاجأة صادمة.. إيلون ماسك يستحدم دماغ قرد في ألعاب الفيديو جيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ادعى إيلون ماسك، الملياردير التنفيذي لشركة Tesla وSpaceX، أن إحدى شركاته نفذت عملية توصيل في دماغ قرد لاستخدامه في ألعاب الفيديو.

وزعمت شركة Neuralink Corporation، التي يمتلكها ماسك، في وقت سابق، أنها زرعت مستشعرات لاسلكية بحجم العملة المعدنية داخل دماغ اثنين من الخنازير، واصفة المستشعرات بأنها "كانت لائقة من الناحية البدنية".







ومؤخرا، وفي حديث له على التطبيق الاجتماعي الخاص Clubhouse، مساء الأحد ، قال رجل الأعمال الأمريكي إن شركة Neuralink التي يمتلكها، لديها "قرد به غرسة لاسلكية في جمجمته بأسلاك صغيرة ويتم إجراء اختبارات تقنية عليها".

وأضاف ماسك: "لا يمكنك رؤية مكان الزرع. والقرد سعيد ولا يشعر بشيء" ، مؤكدا إصدار تفاصيل خلال الأشهر المقبلة.





وقال الملياردير الأمريكي إن مفتشًا من وزارة الزراعة الأمريكية وصف مختبر الشركة بأنه "أفضل منشأة للقرود زارها وفحصها في يوم ما".

وأضاف ماسك: "لقد قطعنا شوطا كبيرا مع القرود".

وتابع: أحد الأشياء التي نحاول اكتشافها هو ما إذا كان بإمكاننا جعل القرود تلعب كرة الطاولة مع بعضها البعض. سيكون ذلك رائعًا."

وتحتوي الغرسة الصغيرة التي طورتها الشركة على أكثر من 3000 قطب كهربائي متصل بخيوط مرنة يبلغ قياسها حوالي عُشر حجم الشعرة، وقادرة على مراقبة حوالي 1000 خلية عصبية.

الهدف النهائي هو إنشاء واجهة بين الدماغ والحاسوب، ويتم تجربتها لعلاج الأشخاص الذين يعانون من إصابات في الدماغ والعمود الفقري.

وقال رئيس الجراحين في شركةNeuralink ، الدكتور ماثيو ماكدوجال، إن التجارب الأولى ستركز على المرضى المصابين بالشلل أو الشلل النصفي، رغم أنه لم يحدد موعدًا لبدء هذه التجارب.

ووفقًا للشركة، يمكن أن تسهم هذه التقنية في إيجاد علاج للحالات العصبية مثل ألزهايمر والخرف وإصابات الحبل الشوكي.

وكان ماسك، قال العام الماضي، إن الجهاز القابل للزرع يمكن أن "يحل هذه المشاكل فعليًا" ، مشيرًا أيضًا إلى لأنه يحل أيضا مشاكل فقدان الذاكرة وفقدان السمع والاكتئاب والأرق.

وقال: " إذا كنت ستموت، فيمكن أن تُعاد حالتك على شكل جسد بشري آخر أو جسد إنسان آلي، ويمكنك أن تقرر ما إذا كنت تريد أن تكون روبوتًا أو أيًا كان".