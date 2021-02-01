حصيلة كورونا تتراجع في بريطانيا لأدنى مستوى منذ ديسمبر

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت إحصاءات حكومية بريطانية، الاثنين، تراجع عدد من تم تسجيل وفاتهم حديثا خلال 28 يوما من ثبوت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وتراجعت حصيلة الوفيات من 587 يوم الأحد إلى 406 ليوم الاثنين، فيما يعد أدنى عدد يومي يتم تسجيله منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول.



وانخفض عدد من ثبت إصابتهم بالمرض إلى 18607 ، وهو أدنى مستوى منذ 15 ديسمبر/ كانون الأول.

وعادة ما تكون حالات الوفيات ونتائج الاختبارات الإيجابية أقل في أيام الاثنين من أيام الأسبوع الأخرى.

وارتفع عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا إلى 9.296 مليون من 8.977 مليون في اليوم السابق.