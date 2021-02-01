صحة ورشاقة

حصيلة كورونا تتراجع في بريطانيا لأدنى مستوى منذ ديسمبر

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت إحصاءات حكومية بريطانية، الاثنين، تراجع عدد من تم تسجيل وفاتهم حديثا خلال 28 يوما من ثبوت إصابتهم بفيروس المستجد.

وتراجعت حصيلة الوفيات من 587 يوم الأحد إلى 406 ليوم الاثنين، فيما يعد أدنى عدد يومي يتم تسجيله منذ 28 ديسمبر/ كانون الأول. 

وانخفض عدد من ثبت إصابتهم بالمرض إلى 18607 ، وهو أدنى مستوى منذ 15 ديسمبر/ كانون الأول. 

وعادة ما تكون حالات الوفيات ونتائج الاختبارات الإيجابية أقل في أيام الاثنين من أيام الأسبوع الأخرى. 

وارتفع عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاح فيروس كورونا إلى 9.296 مليون من 8.977 مليون في اليوم السابق.

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا