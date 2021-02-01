للتحكم في القلق … 5 فيتامينات يجب إدراجها ضمن نظامك الغذائي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 07:17 مساءً - منذ 10 دقائق

يسبب القلق الشديد عدم الارتياح ويمكن أن يكون له تأثير خطير على صحتك، فالأشخاص الذين يعانون من القلق لديهم أفكار مستمرة بالخوف الشديد المؤدي في بعض الأحيان إلى الانتحار، إذا كنت لا تعرف كيفية التعامل مع القلق، فقد يزداد الأمر سوءا.

تشمل أعراض القلق الخفقان والرعشة والتهيج والضغط الشديد والدوخة.

ووفقا للعديد من الدراسات، يمكنك التحكم في القلق، عن طريق الطعام، من خلال اتباع نظام غذائي مليء بالفيتامينات والمعادن المفيدة التي تؤثر بشكل فعال على كبح القلق.

فيما يلي 5 فيتامينات يجب إدراجها ضمن نظامك الغذائي للتحكم في القلق:

فيتامين د

يلعب ”فيتامين د“ دورا مهما في الحفاظ على الصحة العقلية، ينظم حالتك المزاجية ويعالج اضطرابات المزاج. يمكن أن يؤدي نقص فيتامين د إلى القلق والاكتئاب.

ويعد الحليب مصدرا غنيا بفيتامين د، كما أن أشعة الشمس مصدر آخر لفيتامين د.

فيتامين بـ 12

يقلل فيتامين بـ 12 من مستوى التوتر في جسمك، ويوجد فيتامين ب 12 في الغالب في المصادر الحيوانية، ينتج هرمونات سعيدة ويعزز مزاجك، كما أنه مفيد لجهازك العصبي أيضا.

المغنيسيوم

المغنيسيوم من أهم المعادن المطلوبة للتعامل مع الاضطرابات النفسية، بدءا من تحسين القلق لدى الناس، كما أنه مسؤول عن التفاعلات الكيميائية في عقلك، ويتوفر المغنيسيوم في الشوكولاتة الداكنة والسبانخ واللوز والكاجو.

فيتامين سي

بصرف النظر عن تعزيز المناعة، يساعد فيتامين سي في تخفيف أعراض القلق، ويجعلك تشعر بالانتعاش والحيوية ويحافظ على صحتك العقلية.

البابونج

يشتهر شاي البابونج بآثاره المهدئة، يخفف من قلقك ويهدئك، كما يعرف بخصائصه المضادة للقلق ويساعدك على النوم بشكل أفضل.