شكرا لقرائتكم خبر عن ما لا تعرفه عن 4 لقاحات فعالة لفيروس كورونا والاختلافات بينها ومدة الحماية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مجلة نيوزويك، عن أن هناك 4 لقاحات فعالة للاستخدام الطارئ للحماية من فيروس كورونا، وتقدم مجلة نيوزويك تفاصيل حول الفرق بين كل من لقاح استرازينيكا، وفايزر، وموديرنا، وجونسون، لمعرفة الفرق بينها وفعالية كل لقاح.



لقاح جونسون يستعد للمنافسة

جونسون

لقاح Johnson يتطلب جرعة واحدة فقط، والتي قالت الشركة إنها ستوفرها على أساس "غير هادف للربح" طوال مدة وباء فيروس كورونا.

في حين أن المرحلة الثالثة من التجربة السريرية الجارية لتقييم اللقاح لم تكتمل بعد، فقد أعلنت الشركة أن اللقاح كان فعالًا بنسبة 66 % بشكل عام في الوقاية من كورونا المعتدل إلى الشديد، بعد 28 يومًا من التطعيم، وفقًا لتحليل مؤقت.

جدير بالذكر، أن هناك اختلافات في نتائج الفعالية اعتمادًا على المكان، على سبيل المثال، كانت الفعالية 72% بين المتطوعين التجريبيين في الولايات المتحدة، ولكن 66% في أمريكا اللاتينية و57 % في جنوب إفريقيا.

يعتمد اللقاح على فيروس غدي معدل، وهو فيروس شائع يسبب أعراضًا شبيهة بالزكام، وقد تم تصميمه لنقل أجزاء من المادة الوراثية من "البروتين الشائك" لـفيروس كورونا.

قالت الشركة، إنها تتوقع أن تتقدم إلى هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA)، الأسبوع المقبل للحصول على موافقة استخدام طارئ.

قال ماثاي مامين، الرئيس العالمي للبحث والتطوير في الشركة، إن هذا قد يأتي بحلول أواخر فبراير، موضحا غنه يمكن أن يظل اللقاح فعالا لمدة عامين عند -4 درجة فهرنهايت، و3 أشهر على الأقل عند 35-46 درجة فهرنهايت، تقريبًا مثل ثلاجة المنزل وفقًا للشركة، لكن اللقاح المرشح كان فعالًا بنسبة 85% في الوقاية من الأمراض الشديدة في جميع المناطق التي خضعت للدراسة.



اللقاحات هل تنقذ العالم

فايزر- بيوانتك

يتطلب لقاح فايزر Pfizer-BioNTech لفيروس كورونا جرعتين، يجب تناول الجرعة الثانية بعد 21 يومًا.

تم ترخيص اللقاح للاستخدام في حالات الطوارئ من قبل هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية في 11 ديسمبر 2020 ليصبح أول لقاح لفيروس كورونا يحصل على الموافقة التنظيمية في الولايات المتحدة.

اللقاح، الذي يعتمد على تقنية mRNA، له فعالية تصل إلى 95 % يحتوي على أجزاء صغيرة من الشفرة الوراثية من فيروس كورونا، والتي يتم حقنها في الجسم، مما يمكّن الجهاز المناعي من بناء دفاعات ضد الفيروس.

تدفع الولايات المتحدة 19.50 دولارًا لكل جرعة لأول 100 مليون جرعة من اللقاح، والتي يجب تخزينها عند درجة حرارة -94 درجة فهرنهايت.



لقاح موديرنا

لقاح مودرنا

يتطلب لقاح مودرنا Moderna لفيروس كورونا أيضًا جرعتين، يجب تناولهما بفاصل 28 يومًا على حدة.

مثل حقنة فايزر Pfizer-BioNTech، يعتمد اللقاح على تقنية mRNA، أظهرت التجارب السريرية أنه فعال بنسبة 95%.

وافقت هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) باستخدام اللقاح في حالات الطوارئ في 18 ديسمبر 2020، مما يجعله ثاني لقاح يحصل على الموافقة التنظيمية في الولايات المتحدة.

فرضت شركة موديرنا Moderna سعرا على الحكومات من 25 إلى 37 دولارًا لكل جرعة للقاح، وهو مستقر عند 36 إلى 46 درجة فهرنهايت لمدة تصل إلى 30 يومًا، ويمكن تخزينه لمدة 6 أشهر عند -4 درجة فهرنهايت.



لقاح استرازينيكا

أسترا زينيكا - جامعة أكسفورد

ثبت أن اللقاح الذي طورته شركة موديرناAstraZeneca-University of Oxford له فعالية عامة تبلغ حوالي 70 % في التجارب السريرية واسعة النطاق.

تمت الموافقة على اللقاح للاستخدام في حالات الطوارئ في المملكة المتحدة في ديسمبر، ويوم الجمعة وافقت وكالة الأدوية الأوروبية على اللقاح للاستخدام في الدول الأعضاء الـ 27 في الاتحاد الأوروبي، من المحتمل ألا تحصل على الموافقة في الولايات المتحدة حتى الربيع.

اللقاح، الذي يعتمد على تقنية الفيروسات الغدية المعدلة المماثلة لمرشح Johnson & Johnson، يتطلب جرعتين بينهما فاصل 28 يومًا.