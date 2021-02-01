شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب ظهور أعراض فيروس كورونا.. تبدأ بارتفاع الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تؤدى الإصابة بفيروس كورونا إلى مجموعة واسعة من الأعراض، يمكن أن تتراوح هذه الأعراض من انخفاض الحمى والسعال إلى الضائقة التنفسية الحادة، ويقدم التقرير التالى كل ما تحتاج لمعرفته حول الترتيب المحتمل لظهور هذه الأعراض وفقا لما ذكرته صحيفه time now news.

أثارت عدوى فيروس كورونا قلق الخبراء في جميع أنحاء العالم بسبب الطرق العديدة المدهشة التي يتصرف بها الفيروس، والطرق العديدة المختلفة التي يمكن أن يؤثر بها المرض الذي يسببه على الجسم إحدى النقاط الرئيسية التي حيرت الخبراء هي مجموعة الأعراض التي يمكن أن يسببها مرض كوفيد 19 بينما يمكن أن يظل بعض الأشخاص بدون أعراض طوال الوقت، يرى البعض الآخر أعراضًا شديدة ، لدرجة أنهم بحاجة إلى دخول المستشفى لتلقي العلاج لقد فقد أكثر من مليوني شخص حياتهم بالفعل بسبب كورونا، والذي يتحدث كثيرًا عن مدى فتك المرض.

الترتيب المحتمل الذي تظهر به أعراض كوروناالعَرَض الأول هو الحمى

الحمى هي الأعراض الأولى التي يعاني منها معظم مرضى كوفيد -19. من المحتمل أن تصاب بالحمى في غضون أيام قليلة من ملامسة الفيروس.

العَرَض الثاني هو السعال

نظرًا لأن الفيروس التاجي الجديد يدخل الجسم عن طريق الأنف أو الفم ، فإن العَرَض الثاني الذي يمكن أن ينبئ ببدء المرض هو السعال. عادة ما يكون السعال الناتج عن مرض كوفيد -19 جافًا بطبيعته.

العرض الثالث فقدان حاسة التذوق والشم

تم الإبلاغ عن فقدان حاسة التذوق والشم كواحدة من العلامات المبكرة لمرض COVID-19. بما أن فيروس كورونا المستجد يدخل الجسم عن طريق الأنف أو الفم ، فمن المرجح أن يؤثر على أعراض حاسة الشم وحاسة الشم والذوق.

الأعراض الرابعة التهاب الحلق والصداع وآلام العضلات

تحدث آلام العضلات والتهاب الحلق والصداع عندما دخل الفيروس الجسم وبدأ في التكاثر. يمكن للفيروس أن يسبب التهابا يؤدي إلى مثل هذه الآلام.

العَرَض الخامس الإسهال

يحدث الإسهال نتيجة الفيروس الذي يصيب الجهاز الهضمي والأمعاء. يمكن أن يؤكد الإسهال الناجم عن فيروس كورونا، إلى جانب الأعراض الأخرى ، إصابتك بالفيروس ويجب عليك اختبار نفسك في أقرب وقت ممكن