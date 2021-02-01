شكرا لقرائتكم خبر عن بلومبرج: أكثر من 98.3 مليون شخص بـ62 دولة حول العالم يحصلون على لقاح كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل العالم حملته الموسعة في أكبر حملة تطعيم في التاريخ لمواجهة تفشى وباء فيروس كورونا، على الرغم أن عدد الإصابات وصل حتى الآن لـ103 ملايين حالة إصابة ووفاة 2.23 شخص آخرين، تم إعطاء أكثر من 98.3 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا في 62 دولة، وفقًا للبيانات التي جمعتها وكاله بلومبرج وكان أحدث معدل يقارب 4.20 مليون جرعة في اليوم في المتوسط.

بدأت التطعيمات في الولايات المتحدة في 14 ديسمبر مع العاملين في مجال الرعاية الصحية، وحتى الآن تم إعطاء 31.8 مليون حقنة، وفقًا لإحصاء لكل دولة من قبل بلومبرج وبيانات من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الأسبوع الماضي، تم إعطاء متوسط ​​1.35 مليون جرعة في اليوم.

مع بدء حملة التلقيح العالمية، عانت البلدان من عدم المساواة في الحصول على اللقاحات ودرجات متفاوتة من الكفاءة في الحصول على اللقاحات في أحضان سيكون توفير المليارات من اللقاحات لوقف انتشار Covid-19 في جميع أنحاء العالم أحد أكبر التحديات اللوجستية على الإطلاق.

قال أنتوني فوسي، كبير مسئولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن تلقيح 70٪ إلى 85٪ من سكان الولايات المتحدة سيمكنهم من العودة إلى الحياة الطبيعية.

على المستوى العالمي، هذا مستوى شاق من التطعيم يتم الإبلاغ عن اللقاحات حاليًا بمعدل متوسط قدره 4.20 مليون في اليوم بهذه الوتيرة سوف يستغرق الأمر سنوات لتحقيق مستوى كبير من المناعة العالمية ومع ذلك ، فإن المعدل يتزايد بإطراد، وقد تتوفر قريبًا لقاحات جديدة من قبل جهات تصنيع إضافية.