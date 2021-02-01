شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزويك: لقاح فايزر يعطى حماية بنسبة 95% بعد إعطاء الجرعة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ما مدى فعالية جرعة واحدة من لقاحات كورونا المتوفرة حاليًا في الولايات المتحدة؟ وكم من الوقت يستغرق بناء أقصى قدر من المناعة بعد تلقي اللقاح؟

قالت مجلة "نيوزويك" يبدو أن لقاح فايزرPfizer-BioNTech وموديرنا وModerna يوفران بعض الحماية بعد الجرعة الأولى، لكن تقييمات فعاليتهما الرئيسية تستند فقط إلى تقييمات الأشخاص الذين تلقوا جرعتين.

وأفادت التجارب السريرية التي قيّمت لقاح Pfizer-BioNTech ، الذي يتطلب جرعتين بفاصل 21 يومًا، فعالية بنسبة 52% بعد الجرعة الأولى، في تجربة المرحلة الثالثة واسعة النطاق، تم إعطاء المشاركين إما جرعتين كاملتين بفاصل 21 يومًا أو دواء وهمي.

وأفادت دراسة نُشرت في مجلة New England Journal of Medicine بالتفصيل عن 39 حالة إصابة بفيروس كورونا في مجموعة اللقاح و82 حالة في مجموعة الدواء الوهمي، ما يشير إلى فعالية بنسبة 52% بين الجرعة الأولى والثانية.

وقالت المجلة: يوفر اللقاح أقصى حماية فقط "7 أيام أو أكثر" بعد إعطاء الجرعة الثانية.

وأظهرت التجارب السريرية أنه بعد هذه الجرعة الثانية، يقلل لقاح Pfizer-BioNtech من خطر إصابة الفرد بـفيروس كورونا بنحو 95 %

بالإضافة إلى ذلك، تشير بيانات التجربة إلى أن الجرعة الأولى تبدأ فقط في توفير بعض أشكال الحماية بعد حوالي 12 يومًا.

قدم خبراء آخرون تقديرات مختلفة لفعالية اللقاح بعد الجرعة الأولى، ولكن تم حساب هذه الأرقام بطرق مختلفة عن تلك التي قدمها باحثو التجارب السريرية.

على سبيل المثال، حسبت اللجنة المشتركة في المملكة المتحدة للتطعيم والتحصين (JCVI) أن فعالية لقاح فايزر Pfizer-BioNtech على المدى القصير كانت 89 % بين اليومين 15و 21 بعد الجرعة الأولى.

لم يأخذ هذا الحساب في الاعتبار الفترة الزمنية التي لم تبدأ فيها الجرعة الأولى في العمل، على عكس الرقم الوارد في التجارب السريرية.

لكن شيلا بيرد، عالمة الإحصاء الحيوي من جامعة كامبريدج، قالت في بيان إنه بينما يبدو أن هناك بعض الحماية ضد فيروس كورونا بعد جرعة واحدة،" فإن البيانات المتاحة "لا توفر معلومات كافية حول الحماية طويلة المدى التي تتجاوز 28 يومًا، بعد جرعة واحدة ".

وخلص الباحثون إلى أن اللقاح كان فعالاً بنسبة 51٪ ضد عدوى كورونا بعد 13-24 يومًا من التطعيم بالجرعة الأولى.

وقال بين بوول، عالم الأبحاث في جوجل براين، أعاد تحليل البيانات المقدمة في الدراسة، مما يشير إلى أن الحماية كانت في الواقع أعلى بكثير بعد الجرعة الأولى.

لقاح مودرنا

أظهرت التجارب السريرية أن لقاح مودرنا Moderna، الذي يتطلب جرعتين متباعدتين 28 يومًا، له فعالية بنسبة 94.5% ضد فيروس كورونا بعد 14 يومًا على الأقل من إعطاء الجرعة الثانية.

على عكس فايزر Pfizer-BioNTech ، أجرت شركة Moderna بالفعل تحليلًا إضافيًا في تجاربها السريرية بين مجموعة فرعية من المشاركين لتقييم فعالية لقاحهم بعد جرعة واحدة فقط.

وفقًا لوثيقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية (FDA) ، بمراجعة بيانات التجارب السريرية، كانت فعالية اللقاح بعد جرعة واحدة حوالي 80 %، مع متوسط ​​وقت متابعة 28 يومًا.

لكن هيئة الأغذية والأدوية قالت إن العينة الصغيرة غير العشوائية ووقت المتابعة القصير المتوسط ​​"يحد من تفسير هذه النتائج".

تقول وثيقة هيئة الأغذية والأدوية الأمريكية" يبدو أن هناك بعض الحماية ضد فيروس كورونا بعد جرعة واحدة، ومع ذلك، فإن هذه البيانات لا توفر معلومات كافية حول الحماية طويلة المدى بعد 28 يومًا من جرعة واحدة".

تم إجراء تحليل مماثل للنظر في فعالية اللقاح ضد كورونا الحاد بعد جرعة واحدة، والتي يبدو أنها حوالي 90 % ولكن مرة أخرى، يجب تفسير هذه النتائج بحذر نظرًا لصغر حجم العينة وقصر مدة المتابعة.