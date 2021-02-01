شكرا لقرائتكم خبر عن هل الحصول على جرعة واحدة من لقاحات كورونا تحميك من الإصابة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن جامعة مِنيسوتا الأمريكية، عن أهمية الحصول على الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا، حيث تسهم الجرعة الواحدة فى تقليل خطر العدوى والإصابة بالفيروس الناتجة عن المتغيرات الجديدة للفيروس، طبقا لتقرير نشر فى شبكة فوكس الامريكية.

وأوضح التقرير أن لقاح مودرنا أثبتت فعاليتها بنسبة 80 %، في حين أن حقنة واحدة فقط من لقاح فايزر لها معدل فعالية يبلغ 52%، ما يعنى أهمية الاسراع فى وتيرة حملات التطعيمات والحصول على الجرعة الأولى فى أقرب فرصة لكبار السن.

وأكد التقرير أن الحصول على الجرعة الأولى من لقاحات كورونا خاصة لكبار السن فوق الـ 65 عاما، يعمل على تقليل الإصابة بالأمراض الخطيرة، وتعرضهم لأزمات صحية وتهديد حياتهم للخطر.

جدير بالذكر أن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي" CDC "، أعلنت توزيع ما يقرب من 50 مليون جرعة من لقاح كورونا في الولايات المتحدة، فضلاً عن إعطاء حوالي 30 مليون جرعة، من لقاحات شركات فايزر وموديرنا.

يأتى ذلك بعد أن أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أهمية ارتداء القناع في المواصلات العامة ووسائل النقل، اعتبارًا من 1 فبراير، منعًا لتفشى الفيروس مجددًا وارتفاع منحنى الاصابات.