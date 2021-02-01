شكرا لقرائتكم خبر عن اطمن على نفسك.. طرق الكشف السريع عن الفيروس المخلوي التنفسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الفيروس المخلوي التنفسي من الفيروسات الشائعة التي تسبب التهابات في الرئتين والمجرى التنفسي، ويصيب الأطفال والبالغين على حد سواء، وأعراضه تشبه أعراض الزكام، ويمكن الكشف السريع عن الإصابة بالفيروس المخلوى التنفسي، ومن خلال سلسلة "اطمن على نفسك" نتعرف على طرق الكشف السريع عن الإصابة بالفيروس المخلوي التنفسي، بحسب موقع جامعة روشستر الأمريكية.





ما هو اختبار الفيروس المخلوي التنفسي؟

يفحص هذا الاختبار الخلايا المأخوذة من سائل في أنفك أو حلقك لمعرفة ما إذا كنت مصابًا بفيروس الجهاز التنفسي المخلوي RSV وهذا الفيروس يهاجم الجهاز التنفسي العلوي.

يبحث هذا الاختبار عن مستضدات في خلايا الأنف أو الحلق هذه لتشخيص العدوى بسرعة، المستضد هو مادة في الفيروس تجعل جهاز المناعة في الجسم يصنع الأجسام المضادة والاختبار دقيق من 80٪ إلى 90٪ من الوقت.

إذا كنت مصابًا بفيروس RSV، فيمكنك نقله للآخرين من خلال السعال والعطس لمدة 10 أيام تقريبًا بعد بدء الأعراض وبمجرد إصابتك بالعدوى، تقل احتمالية إصابتك بها مرة أخرى إذا قمت بذلك ، فمن المحتمل أن تكون أعراضك أكثر اعتدالًا.

إذا كانت أعراضك شديدة، فقد تحتاج إلى علاج فى المستشفى.





لماذا تحتاج لاختبار الفيروس المخلوي التنفسي؟

قد تحتاج إلى هذا الاختبار إذا كنت تعاني من أعراض الفيروس المخلوي التنفسي RSV وكنت في خطر الإصابة بعدوى خطيرة، مثل التهاب القصيبات أو الالتهاب الرئوي. يستخدم هذا الاختبار بشكل أكثر شيوعًا عند الرضع والأطفال الصغار. قد تشمل أعراض الإصابة بفيروس RSV:

-سيلان الأنف

-التهاب الحلق

-سعال

-حمى

-صفير

-صداع الرأس

-التعب الشديد

بالنسبة لمعظم الناس، تختفي أعراض RSV من تلقاء نفسها في غضون أيام قليلة إلى بضعة أسابيع لكن الرضع والأطفال الصغار وكبار السن والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة معرضون لخطر الإصابة بعدوى شديدة من هذا الفيروس.

قد تحتاج إلى هذا الاختبار من أجل:

-إجراء تشخيص مبكر وسريع لبدء العلاج المبكر

-إجراء تشخيص مبكر وسريع للمساعدة في منعك من نشر الفيروس للآخرين

-قم بتشخيص RSV حتى يتمكن مقدم الرعاية الصحية الخاص بك من استبعاد الأسباب الأخرى لأمراض الجهاز التنفسي

ما الاختبارات الأخرى التي قد تجريها مع هذا الاختبار؟

قد يستخدم مقدم الرعاية الصحية أيضًا مزرعة خلوية لاختبار إفرازات الأنف أو الحلق تتوفر أيضًا اختبارات الدم لتشخيص RSV، ولكن قد يستغرق الأمر وقتًا طويلاً للحصول على نتائج الاختبار هذه.