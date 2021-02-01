شكرا لقرائتكم خبر عن هل تعد لقاحات فيروس كورونا فعالة ضد المتغيرات الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير صادر عن كلية جونز هوبكنز بلومبرج للصحة العامة، أن لقاحات فيروس كورونا قد تكون غير قادرة على اثبات فاعليتها ضد المتغيرات الجديدة للفيروس الذى يشهد تحورا بصفة يوميا، خاصة فى ظل تفشى العديد من السلالات الجديدة التى تؤثر على مستقبل اللقاحات العالمية، وفقا لما نشر بشبكة فوكس نيوز الأمريكية.

وأوضح التقرير أن هناك مخاوف تتزايد من تراجع فاعلية اللقاحات تجاه السلالات الجديدة، خاصة البديل الجنوب الافريقى الذي أظهر مقاومة شديدة للقاحات المعتمدة حاليا، وربما اللقاح نفسه، مما يفاقم الأزمة من تفشى الاصابات العالمية مجددا.

كما حذر التقرير أن هذا الفيروس يتطور ويمكن أن يستمر في التطور بطرق تجعله أكثر خطورة إما أكثر قابلية للانتقال أو أكثر فتكا، موضحا أن لقاح جونسون آند جونسون اثبت فاعليته تجاه السلالات الجديدة، كما أنه اللقاح الوحيد أحادى الجرعة، والذى ثبت فاعليته بنسبة بلغت 85٪ ضد جميع السلالات بعد 28 يومًا من الحصول على التطعيم.

كما يمكن أن يساعد اللقاح في إعادة المدارس مرة اخرى، حيث يشير الخبراء إلى ثبوت فاعلية اللقاح تجاه المتغيرات الجديدة تسهم فى تخفيف القيود الصارمة والإجراءات الاحترازية التى فرضتها العديد من الدول مؤخرا.