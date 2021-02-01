صحة ورشاقة

السلطات الصينية تضبط 80 شخصا أنتجوا لقاحات زائفة لكورونا

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات الصينية تضبط 80 شخصا أنتجوا لقاحات زائفة لكورونا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

ألقت السلطات الصينية القبض على 80 شخصا، للاشتباه في إنتاجهم لقاحات "زائفة" مضادة لفيروس المستجد.

 

وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة  "شينخوا" إن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم كانوا يقومون بتعبئة محلول ملحي لبيعه كلقاح، منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

 

وتمت مصادرة 3000 جرعة لقاح، بعد شن عمليات مداهمة في العديد من المواقع بأنحاء البلاد.

 

وقد طورت الصين عددا من اللقاحات الخاصة بها، حيث حددت حكومة بكين هدفا لإعطاء اللقاح لـ50 مليون شخص بحلول منتصف شباط/فبراير الجاري.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا