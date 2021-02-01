السلطات الصينية تضبط 80 شخصا أنتجوا لقاحات زائفة لكورونا

محمد الفلاح - الإثنين 1 فبراير 2021

ألقت السلطات الصينية القبض على 80 شخصا، للاشتباه في إنتاجهم لقاحات "زائفة" مضادة لفيروس كورونا المستجد.



وقالت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" إن الأشخاص الذين تم إلقاء القبض عليهم كانوا يقومون بتعبئة محلول ملحي لبيعه كلقاح، منذ أيلول/سبتمبر الماضي.

وتمت مصادرة 3000 جرعة لقاح، بعد شن عمليات مداهمة في العديد من المواقع بأنحاء البلاد.

وقد طورت الصين عددا من اللقاحات الخاصة بها، حيث حددت حكومة بكين هدفا لإعطاء اللقاح لـ50 مليون شخص بحلول منتصف شباط/فبراير الجاري.