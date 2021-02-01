احذروا هذه العلامات التحذيرية الـ5 لسرطان الرئة … غير متوقعة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

يعتبر الأشخاص المدخنون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة، رغم أن سرطان الرئة يمكن أن يصيب أيضًا الأشخاص الذين لم يدخنوا مطلقًا. ويزداد خطر الإصابة بسرطان الرئة مع زيادة طول فترة التدخين وعدد السجائر التي دخنتها.

يحذر العلماء من عدم وجود علامات واضحة لسرطان الرئة في بداية المرض، ومع تقدم الورم وانتشاره إلى أجزاء أخرى من الجسم، قد يبدأ المريض بملاحظة بعض العلامات التحذيرية.

وتشمل بعض الأعراض الأكثر شيوعاً لسرطان الرئة السعال المستمر والشعور بضيق التنفس ونقص الطاقة، ومع ذلك هنالك بعض العلامات المفاجئة التي قد يتجاهلها الكثيرون.

فيما يلي 5 أعراض مفاجئة لسرطان الرئة بحسب ما نقلت صحيفة إنديان إكسبرس أونلاين:

مشاكل في المعدة

بحسب الدراسات فإن ما بين 10 إلى 20 ٪ من مرضى سرطان الرئة يصابون بأعراض في الجهاز الهضمي، وتتمثل هذه الأعراض بألام في المعدة والغثيان والإمساك، إضافة إلى نقص الشهية، والشعور بتقلصات معدية غير مبررة.

ألم في الظهر

يمكن أن تنتشر أنواع معينة من سرطان الرئة، المعروفة باسم ورم البانكوست، إلى أجزاء مختلفة من الجسم، بما في ذلك الظهر. لذا قد يصاب المريض بآلام غير مبررة في الظهر أو الكتف أو الذراع العلوي.

مشاكل في التوازن

في بعض الأحيان يهاجم جهاز المناعة، الجهاز العصبي لدى مرضى سرطان الرئة، مما يؤثر على كيفية عمل العضلات. قد يشعر المريض بدوار غير عادي، أو يجد صعوبة في الحفاظ على توازنه.

الجفن المتدلي

يمكن أن تؤثر أورام البانكوست أيضًا على أعصاب العين مما يؤدي إلى تدلي الجفون وترهلها، إضافة إلى صغر حجم البؤبؤ في إحدى العينين.

تورم أطراف الأصابع

تؤدي بعض سرطانات الرئة إلى إنتاج مواد كيميائية شبيهة بالهرمونات، والتي يمكن أن تدفع السوائل الزائدة إلى الأطراف، مما يتسبب بتورم في أطراف الأصابع والأظافر.