ابتعد عنها.. 6 عادات شائعة خلال وجبة العشاء تضر الصحة

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 1 فبراير 2021 04:10 مساءً - يحرص الكثيرين على تناول وجبة العشاء ،ولكن هناك الكثير من العادات الضارة المرتبطة بوجبة العشاء، رغم شيوعها، ويجب الابتعاد عنها تماما لأنها تضر الصحة والبدن، نستعرضها فيما يأتي:

عدم شرب الماء قبل الأكل

بجانب أهمية شرب الماء عامة، اتباع هذه الخطوة قبل تناول العشاء أو أي وجبة مهم لأنه يساعد على استهلاك سعرات حرارية أقل، وذلك يعد الخطوة الأولى للحفاظ على وزن صحي.

كما أن عدم شرب الماء قبل الوجبة يعزز فرص الإصابة بالجفاف والذي ينتج عنه بضع مشاكل بما في ذلك الإعياء وسوء الهضم وزيادة الوزن ومشاكل في الأمعاء وغيرها.

تسخين الطعام في وعاء بلاستيك

تسخين الطعام في وعاء بلاستيك داخل الميكروويف يسبب استهلاكك للكثير من المواد الكيميائية الضارة التي تنتقل للطعام مثل: الفثالات وبيسفينول A، وخاصة إذا كان الطعام يحتوي على دهون.

وهذه المواد الضارة تسبب عدة مخاطر بما في ذلك اضطراب الغدد الصماء والغدد الجنسية وسرطان الخصية وحتى العقم لدى كل من الذكور والإناث.

تجاهل الخضراوات والفاكهة

عدم إضافة الخضراوات أو الفاكهة للعشاء يزيد خطر تعرضك لمشاكل القلب والاوعية الدموية والسكتة الدماغية على المدى البعيد.

طعام خال من البروتين

البروتين عنصر مهم في النظام الغذائي وعدم وجوده في العشاء يساهم في شعورك بالجوع بشكل أسرع ويسبب نهمك للأكل؛ ما يؤدي للسمنة وغيرها من مخاطر صحية ترتبط بزيادة الوزن.

السرعة في الأكل

كشف الخبراء أن السرعة في تناول الطعام ترتبط ببضع مشاكل، من بينها السمنة وأمراض القلب ومتلازمة التمثيل الغذائي والتي تسبب ارتفاعا في ضغط الدم ومستويات السكر في الدم والدهون الثلاثية، كما يساهم تناول الطعام بسرعة في عدم تغذية الجسم بشكل سليم.

الجلوس بعد العشاء

كشفت دراسات أن الأشخاص الذين لم يتحركوا بعد العشاء وظلوا جالسين، كانوا أكثر عرضة للوفاة من السرطان وأمراض القلب والسكري والسكتة الدماغية وأمراض الكلى والكبد وأمراض الرئة والشلل الرعاش، بالإضافة إلى الزهايمر والاضطرابات العصبية.