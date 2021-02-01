شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا تطلب 40 مليون جرعة إضافية من لقاح فالنيفا الفرنسي لكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلبت حكومة المملكة المتحدة 40 مليون جرعة إضافية من لقاح كورونا الخاص بشركة فالنيفا Valneva الفرنسية، ليصل إجمالي الجرعات إلى 100 مليون جرعة، ولا يزال اللقاح قيد التجارب السريرية، ولا يُتوقع تسليم اللقاح حتى وقت متأخر من العام الجاري، لكن يتم تصنيعه بالفعل في اسكتلندا.





وبحسب جريدة "دايلي ميل" البريطانية من المحتمل أن يكون معظم البالغين في بريطانيا أو جميعهم قد حصلوا بالفعل على أحد لقاحات فيروس كورونا الأخرى بحلول الوقت الذي يصبح فيه هذا اللقاح جاهزًا، لكن العلماء يقولون إن الناس قد يحتاجون إلى إعادة التطعيم في المستقبل ومن المرجح أيضًا أن تصدر المملكة المتحدة اللقاحات إلى دول أخرى.

وقد طلبت بريطانيا الآن ما مجموعه 407 ملايين جرعة من لقاحات كورونا- كافية لإعطاء جميع السكان، بمن فيهم الأطفال، 6 جرعات لكل منهما.

وقال وزير الأعمال كواسي كوارتنج: "هذه الصفقة الأخيرة هي سلاح آخر في ترسانتنا الوطنية ضد هذا المرض الرهيب، وستضمن أن لدينا إمدادات كافية لحماية الشعب البريطاني في عام 2021 وما بعده."

وقال وزير اللقاحات نديم الزهاوي: "بفضل فريق عمل اللقاحات الرائع في المملكة المتحدة ، قمنا الآن بتأمين مجموعة كبيرة تضم أكثر من 400 مليون لقاح، مما يجعل بلدنا في وضع قوي للغاية لهزيمة هذا الفيروس مرة واحدة وإلى الأبد."

وأضاف: "إذا تمت الموافقة على لقاح Valneva ، فلن يساعد فقط في معالجة كورونا هنا في المملكة المتحدة، ولكن سيساعد مهمتنا لضمان وجود إمدادات عادلة من اللقاحات في جميع أنحاء العالم..فلا أحد في مأمن حتى يصبح العالم كله آمنًا".

وقال وزير الصحة مات هانكوك: "يعرض لقاح فالنيفا أفضل الخبرات الاسكتلندية في قلب جهودنا في مجال اللقاح في المملكة المتحدة، مما يدل على قوة اتحادنا وما يمكن أن تحققه المملكة المتحدة عندما تعمل معًا".

وأضاف: إذا تم ترخيص اللقاح من قبل هيئة الدواء البريطانية ، فسيتم طرحه بأسرع ما يمكن.إذا تمت الموافقة عليه ، يمكن البدء في تسليم 60 مليون جرعة إلى المملكة المتحدة بحلول النصف الثاني من عام 2021.

وقالت وزيرة التجارة الدولية ليز تروس يوم الأحد إنه "من السابق لأوانه" تحديد متى سترسل المملكة المتحدة لقاحات إلى الخارج.