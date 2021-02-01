شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تؤكد فاعلية لقاح كوفاكسين بالهند ضد سلالة كورونا البريطانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت ورقة بحثية جديدة إن لقاح كوفاكسين Covaxin الهندي فعال لمواجهة سلالة كورونا الجديدة والتي بدأت في بريطانيا ثم انتشرت لعدة دول في العالم، ووجد العلماء أن اللقاح يمكنه منع عدوى كورونا من السلالة البريطانية أيضاً، بحسب موقع "ميديكال نيوز"، ويُطلق على سلالة كورونا في المملكة المتحدة أيضًا اسم Variant of Concern (VOC) 202012/01، المعروف أيضًا باسم النسب B.1.1.7 أو 20B / 501Y.V1.





السلالة البريطانية لكورونا

ويحتوي متغير المملكة المتحدة على 17 طفرة في الجينوم ، منها ثمانية في مجال ربط مستقبلات الارتفاع (RBD) ، والذي يسمح للفيروس بالارتباط بمستقبل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) على الخلية المضيفة المستهدفة.

وأطلقت المملكة المتحدة التطعيم بلقاح Pfizer-BioNTech ولقاح Oxford Astra-Zeneca كلاهما لقاح MRNA ، يحفز التعبير عن المستضد المرتفع لسلالات كورونا السابقة.

السؤال هو ما إذا كانت الطفرات العديدة الموجودة في المتغيرات اللاحقة ستؤثر على قدرة الأجسام المضادة التي يسببها اللقاح والموجهة ضد نسخة سبايك D614G السابقة لتحييد الفيروس.

لقاح كوفاكسين

تظهر الدراسة فعالية لقاح كوفاكسين Covaxin ضد متغير المملكة المتحدة وتشير الدراسة الحالية إلى نتائج اختبار تحييد عينات المصل التي تم الحصول عليها من المشاركين في المرحلة الثانية في التجربة ضد البديل البريطاني.

قام الباحثون أولاً بعزل وتسلسل متغير المملكة المتحدة من العائدين إلى المملكة المتحدة في الهند وتم اختبار الأمصال من 38 شخصًا تم تحصينهم بواسطة BBV152 ضد البديل البريطاني.

في الوقت نفسه ، تم اختبار الأمصال من 20 شخصًا ضد إحدى السلالات غير المتجانسة غير المصنفة hCoV-19 / India / 2020Q111.

بعبارة أخرى ، كانت الأجسام المضادة المعادلة الناتجة عن التحصين باستخدام BBV152 / Covaxin فعالة بالمثل ضد السلالة المتجانسة المنتشرة محليًا hCoV-19 / India / 2020770 والمتغير البريطاني hCoV-19 / الهند / 20203522 كما أثبتت فعاليتها في تحييد سلالة أخرى غير متجانسة ، hCoV-19 / الهند / 2020Q111.