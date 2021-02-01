شكرا لقرائتكم خبر عن الهند تعلن تخفيف مدة الحجر الصحى لإسبوع فقط للقادمين من بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلنت السطات الصحية الهندية عن تخفيف إجراءات الحجر الصحي الإلزامي لمدة أسبوع واحد بدلا من أسبوعين، لجميع العائدين من المملكة المتحدة، بعد أن كانت أصدرت قرارات سابقة إحترازية بعد ظهور السلالة البريطانية الجديدة ديسمبر الماضى، خوفا من تفشى الفيروس مجددا داخل الهند، وفقا لموقع thehealthsite.

وأكدت وزارة الصحة الهندية، أنها انتهت من مراجعة كافة الإجراءات الإحترازية، لضمان عدم تفشى الفيروس والسلالة الجديدة، بين العائدين من اوروبا، حيث لاحظت انخفاض معدل الإيجابية للعائدين في المملكة المتحدة، وبالتالى قررت خفض المدة الزمنية للحجر الصحى للمسافرين الذين تم اختبارهم سلبيًا.

وفي 23 ديسمبر الماضى، قررت الهند خفض الرحلات الجوية من المملكة المتحدة مع اختبار جميع الركاب القادمين من هناك عند وصولهم إلى المطارات، بعد تفشي سلالة جديدة من فيروس كورونا، التي تم العثور عليها في المملكة المتحدة هي أكثر عدوى من النسخة القديمة للفيروس الذى بدأ فى التفشى فى أوائل العام الماضى.

وكانت اتخذت حكومة دلهي قرارات مهمة، تلزم المسافرين القادمين من المملكة المتحدة للخضوع بشكل إلزامي لاختبار النسخ العكسي، مع عزل جميع القادمين من المملكة المتحدة الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس في مناطق مخصصة للعزل الصحى، ونقل الأشخاص السلبيين إلى منشأة الحجر الصحي لمدة سبعة أيام، تليها سبعة أيام من الحجر الصحي المنزلي .