شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع الاتحاد الأوروبي مع شركات اللقاحات العالمية لمواجهة متغيرات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الاتحاد الأوروبي مناقشات مع الرؤساء التنفيذيين لشركات اللقاحات العالمية وأبرزها شركة فايزر ومودرنا، وأسترازينيكا، وجونسون، وكيورفاك، وسانوفي، بهدف إبرام اتفاقيات حول توريد اللقاحات إلى دول الاتحاد فى 27 دول، من أجل الإسراع فى حملات التطعيمات التى أطلقها الاتحاد الشهر الماضى لتحصين المواطنين، وفقا لما نشر فى موقع thehealthsite.



الاتحاد الاوروبى يعقد اجتماع حول تأثير اللقاحات على السلالات الجديدة لكورونا

وذكر الاتحاد الأوروبى أن هناك مخاوف من عدم تأثير اللقاحات الراهنة ضد السلالات الجديدة لفيروس كورونا التى ظهرت مؤخرًا فى ديسمبر الماضى، حيث أشارت المفوضية الأوروبية في بيان لها إلى أن ظهور متغيرات جديدة "يزيد من التهديد الوشيك المتمثل في انخفاض فعالية اللقاحات المعتمدة مؤخرًا"، مشددة على الحاجة إلى الاستعداد لظهور مثل هذه المتغيرات.

وتناول اجتماع الاتحاد الأوروبى خطورة متغيرات فيروس كورونا الراهنة التى بدأت بالتفشى بالعديد من دول الاتحاد مؤخرًا، حيث أكد مسئولو الاتحاد على أهمية تطوير وسائل وقائية من الجيل الجديد للسلالات، خاصة أن لقاحات الجيل الأول ستكون فعالة ضد سلالات معينة وتسهم فى إبطاء تفشى الفيروس لكنها لم تتمكن من السيطرة عليه.

أظهر الباحثون أن بعض المتغيرات يمكن أن تصيب الأشخاص بسهولة أكبر من النسخة الأصلية من فيروس كورونا الجديد، كما أشارت مقالة حديثة في مجلة Virulence إلى أن سلالات الفيروسات الناشئة، التي تم الإبلاغ عنها من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا والبرازيل، تشكل تهديدًا لفعالية اللقاح.