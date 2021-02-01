شكرا لقرائتكم خبر عن الموافقة على المرحلة الثالثة لتجارب لقاح كانزينو الصينى ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شركة كانزينو CanSino الصينية، إنها حصلت على الموافقة لمواصلة تجارب المرحلة الثالثة من لقاح فيروس كورونا، موضحة، إن لجنة مستقلة وجدت أن لقاح فيروس كورونا الذي تنتجه شركة الأدوية يلبي أهداف السلامة والفعالية الأولية المحددة مسبقًا في إطار تحليل مؤقت لبيانات المرحلة الثالثة التجريبية، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة Reuters.

وقال الموقع، لم تحدث أي أحداث سلبية متعلقة باللقاح، وتعني نتائج اللجنة المستقلة لمراقبة البيانات (IDMC) أن الشركة يمكن أن تمضي قدمًا في تقدم المرحلة 3 من التجارب السريرية للمرشح، والمعروف باسم Ad5-nCoV أو Convidecia .

وقالت الشركة: "تجرى الشركة تجربة عمياء بحيث لا يمكن التفرقة عما إذا كان المشاركون في التجربة قد تلقوا لقاحًا أم دواءً وهميًا".

وأكد موقع الوكالة، أن شركة كانزينو بدأت CanSinoBio المرحلة الأخيرة من تجربة اللقاح أحادي الجرعة في روسيا في سبتمبر بالشراكة مع NPO Petrovax ولديها بالفعل صفقة توريد مع المكسيك.

وعلى صعيد آخر قال مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، إنها قدمت 31123.299 جرعة من لقاحات كورونا في البلاد حتى صباح يوم الأحد ووزعت 49933250 جرعة من لقاحى كل من موديرنا وفايزر.

وأكد مركز السيطرة على الأمراض، إن 25201143 شخصا تلقوا جرعة واحدة، بينما حصل 5657142 شخصا على جرعة ثانية من اللقاح حتى يوم الأحد.