شكرا لقرائتكم خبر عن لقاح كورونا من أسترازينيكا يصل لفرنسا الأسبوع المقبل وإيطاليا توافق عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف وزير الشئون الأوروبية الفرنسي، كليمنت بون اليوم الإثنين، إن لقاح استرازينيكا لفيروس كورونا، الذي وافقت عليه المفوضية الأوروبية الأسبوع الماضي، سيبدأ في الوصول إلى فرنسا الأسبوع المقبل، وذلك وفقًا لما ذكره موقع رويترز Reuters.

وأضاف بون، "اعتبارًا من نهاية هذا الأسبوع، ستبدأ جرعات لقاح استرازينيكا AstraZeneca الوصول لفرنسا، مضيفا: "سنكون قادرين على بدء التطعيم".

وافقت فرنسا حتى الآن على لقاحات طورتها شركة موديرنا وفايزر Pfizer / BioNTechو Moderna.

وأكد أن هناك لقاحات أخرى تصل، ولاسيما لقاح جونسون آند جونسون Johnson & Johnson موضحا أنه من شهر فبراير سنتمكن من الحصول على الجرعات

وأكد موقع وكالة رويترز Reuters، أظهرت بيانات وزارة الصحة، أن فرنسا حقنت في 30 يناير ما يقرب من 1.5 مليون جرعة أولى، بينما تلقى أكثر من 45 ألف شخص جرعة ثانية.

وعلى صعيد آخر، قالت وكالة الأدوية الإيطالية AIFA، أنها وافقت على استخدام لقاح كورونا الذي تنتجه شركة استرازينيكاAstraZeneca وجامعة أكسفورد، بعد موافقة وكالة الأدوية الأوروبية(EMA)، وأوصت بالاستخدام التفضيلي للقاح للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 55 عامًا أو أقل.

اللقاح هو الثالث الذي تمت الموافقة عليه للاستخدام في الاتحاد الأوروبي بعد اللقاح الذي انتجته شركتا فايزر وموديرنا Pfizer و BioNTechو Moderna

وقال نيكولا ماجريني، المدير العام للوكالة الإيطالية للأدوية AIFA"" إن وصول لقاح ثالث هو مساهمة مهمة في حملة التطعيم الجارية".

وأكدت اللجنة الفنية العلمية التابعة للوكالة الإيطالية للأدوية AIFA أن لقاح استرازينيكا AstraZeneca لفيروس كورونا فعال بنسبة 60 % وكان "خيارًا إضافيًا صالحًا" في مكافحة وباء فيروس كورونا، وفقًا للبيان.

وأضاف المنظم أن بيانات الدراسة المعطاة أظهرت كيفية عمل اللقاح للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا، وأوصت "بالاستخدام التفضيلي" للقاح في الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و55 عامًا.

من جانبها أعلنت وكالة الأدوية الأوروبية، EMA إنه لا توجد نتائج كافية حتى الآن للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 55 عامًا لتحديد مدى نجاحها في تلك المجموعة، لكنها قالت إنه لا يزال من الممكن إعطاء اللقاح لكبار السن.