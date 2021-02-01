شكرا لقرائتكم خبر عن جنوب أفريقيا تطلب 20 مليون جرعة لقاح فايزر لكورونا وتنتظر شحنة أسترازينيكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الصحة في جنوب إفريقيا، إن دولته طلبت الحصول على 20 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا من شركة فايزر- بايونتيك Pfizer / BioNTech، ولم تبدأ بعد أسوأ دولة مصابة بالفيروس في إفريقيا في تطعيم سكانها ضد كورونا، مما أثار انتقادات بشأن بطء الشراء وعدم وجود استراتيجية.

وبحسب موقع "ميديكال إكسبريس" فمن المقرر أن تصل الشحنة الأولى من لقاحات AstraZeneca / Oxford المنتجة في الهند يوم الاثنين، ومن المتوقع أن تبدأ الحقن بعد أسبوعين.





وقال وزير الصحة زويلي مخيزي لصحيفة صنداي تايمز إنه تم طلب 20 مليون لقاح إضافي من شركة الأدوية الأمريكية فايزر.

وأضاف مخيزي "هذه اللقاحات مؤمنة وينتظر المصنعون تقديم الاتفاقيات النهائية مع تفاصيل مواعيد التسليم والكميات الدقيقة".

وسيكمل طلب Pfizer الجديد 12 مليون جرعة لقاح من "كوفاكس" Covax وهي مبادرة العمل من أجل إتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي بشكل منصف المدعومة من منظمة الصحة العالمية، وتسعة ملايين حقنة من Johnson & Johnson و 1.5 مليون لقاح AstraZeneca / Oxford - مما رفع إجمالي الإمدادات المؤمنة حتى الآن إلى أكثر من 40 مليون في جنوب إفريقيا.

تهدف جنوب إفريقيا إلى تطعيم 67% من السكان ، أو 40 مليون شخص ، بحلول نهاية العام.

سيتم توفير بعض اللقاحات من قبل Covax والاتحاد الأفريقي، بينما سيتم شراء البعض الآخر مباشرة من الموردين.وأكد مخيزي: "نحن مرتاحون بشكل معقول لأن ما دفعناه من أجله ووقعنا عليه ونتفاوض عليه سيغطي الأرقام التي نتطلع إلى تلقيحها".

وأضاف الوزير أن تخزين لقاح Pfizer / BioNTech ، الذي يحتاج إلى الاحتفاظ به عند -70 درجة مئوية ، لن يكون مشكلة.

وقال: "لدينا بعض القدرات ، معظمها في المؤسسات الأكاديمية. هناك الآن شركات تقدم حلول التخزين والعبور".

تسارعت وتيرة تفشي فيروس كورونا في جنوب إفريقيا بسبب نوع جديد يُعتقد أنه أكثر عدوى من الأشكال السابقة وأكثر مقاومة نسبيًا للقاحات الموجودة وحتى الآن ، سجلت البلاد أكثر من 1.4 مليون إصابة وحوالي 45000 حالة وفاة.