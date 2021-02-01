فوائد شرب الماء والليمون على الريق للحامل

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 فبراير 2021 02:29 مساءً - الماء سر الحياة، اماالليمون فقد قال عنه أحدهم " عجبت لكم ايها العرب، لديكم الليمون وتمرضون"، ولكن ما هي فوائد الليمون مع الماء على الريق للحامل، فهناك من يستخدم الماء مع شرائح الليمون على الريق بغرض التنحيف، ولذلك تشرح لك " الخليج 365" فوائد واضرار هذه الوصفة للحامل من خلال اللقاء مع إختصاصية التغذية الدكتورة عبير أبو العزب حيث تشير للآتي.

فوائد شرب الماء للحامل

الماء سر الحياة

يقوي مناعة الحامل ويعززها لأنه يحتوي على أملاح معدنية مفيدة.

يجدد الدورة الدموية وخلاياها.

يحسن مزاج الحامل ويقلل من التوتر النفسي والعصبي.

يخلص الجسم من السموم.

ويحمي الحامل من الولادة المبكرة.

ويقلل من إصابة الحامل بالامساك المزعج خصوصاً في الأشهر الأخيرة.

يقلل من الجفاف والصداع والصداع النصفي " الشقيقة".

يحافظ على نضارة الجلد والبشرة عند الحامل.

يقلل من تورم الأطراف السفلية والعلوية.

ويسهل الولادة حيث أثببت الأبحاث ذلك نصحت بالاكثار من شربه أثناء الطلق.

كما يقلل حدوث الجلطات التي تصيب الحامل وخاصة جلطة الساق.

فوائد الليمون للحامل

الليمون غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي الليمون على فيتامينات متعددة مفيدة لمتاعة الجسم وحمايته من نزلات البرد والرشح.

يفيد الليمون في علاج فقر الدم عند الحامل.

يعد الليمون من المصادر الجيدة للمغنيسيوم والكالسيوم وهما من الأملاح المعدنية الهامة للحامل والجنين.

الماء والليمون على الريق

يسبب الليمون تهيج المعدة