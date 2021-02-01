أطعمة غير آمنة للأطفال الرضع

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 1 فبراير 2021 02:29 مساءً - تمتد مرحلة الرضاعة حتى نهاية العام الثاني للطفل حيث يطلق عليها سن المهد، وفي هذه الحالة تكون هناك محاذير لبعض الأطعمة التي قد تكون غير آمنة للرضع خاصة في العام الأول، وفي مرحلة ادخال الطعام الصلب للرضيع بعد عمر ستة أشهر، وعلى ذلك تقدم لك إختصاصية التغذية ولاء أبو جابر، أهم الأطعمة التي لا يحبذ تقديمها للرضيع بناء على توصيات الأطباء كالآتي.

العسل

يمنع العسل قبل السنة

يفضل عدم تقديم العسل للرضيع قبل عمر السنة.

يحتوي العسل على بكتيريا كلوستريديوم البوتولينوم التي قد تؤدي في بعض الأحيان لاصابة الرضع بالتسمم.

ويفضل أن تقدمه له العسل بالتدريج بعد السنة وملاحظة أي تغيرات تحدث لديه مثل الامساك والحركات الفجائية والمغص.

الحليب البقري

لا تقدمي حليب البقر لرضعيك

لا يعد الحليب البقري سواء الطازج أو المعلب صالحاً للرضع قبل عمر السنة.

ويفضل عدم تقديم الطعام المحتوي على حليب البقر مثل المهلبية والرز بالحليب مثلاُ.

يسبب الحليب البقري للأطفال الاصابة بالإسهال.

وقد تتضرر الكلى عند الرضع بسبب الحليب البقري.

السكر الأبيض

يمنع السكر بكل أنواعه

يفضل عدم إضافة السكر للرضيع قبل عمر السنة.

يعد السكر من السموم البيضاء للكبار والصغار، وفي حال تقديمه للطفل فيجب أن يكون بعد العام الأول أي بعد اكتمال نضج عمل الكلية والكبد لديه.

تعمد بعض الامهات لإضافة السكر للأعشاب المغلية للرضع، والنتيجة أن السكر يزيد من المغص والانتفاخ والتلبك المعوي لدى الرضع.

ويمنع تقديم سكر النبات للمولود بمجرد ولادته حسب العادات المتبعة، ويفضل أن يقدم له صدر الأم بمجرد ولادته.

المكسرات

أبعدي المكسرات عن متناول يد الرضيع