فوائد صحية غير متوقعة لتناول حبوب الذرة

بيروت - نادين محمد - تعد رقائق الذرة وجبة إفطار غنية بالنكهات ومغذية وصحية، ويتم استهلاكها على نطاق واسع، وهي غنية بالألياف والتي ترتبط بانخفاض خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مرض السكري، الذي يزداد حدوثه نسبيًا في جميع أنحاء العالم، لا تعتبر رقائق الذرة مفيدة فقط للوقاية من مرض السكري، ولكن أيضًا للتحكم في الحالة. تعرفي على الفوائد الصحية الاخرى للذرة

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محاربة السكري

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يساهم المحتوى العالي من الألياف إلى جانب الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة لرقائق الذرة في إدارة مرض السكري.

تعد رقائق الذرة خيارًا جيدًا لمرضى السكر، غنية بالألياف وتقترح جمعية السكري الأمريكية زيادة استهلاك الألياف الغذائية وأطعمة الحبوب الكاملة لتقليل خطر الإصابة بمرض السكري.

الشعور بالشبع

وفقاً لموقع بولد سكاي الهندي تؤخر الألياف معدل إفراغ المعدة والجوع، وتقلل من استجابة نسبة السكر في الدم بعد تناول الطعام. رقائق الذرة عبارة عن رقائق ذرة محمصة ذات لون أصفر برتقالي، ولها قوام مقرمش يصبح أكثر نعومة عند تقديمه مع الحليب.

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الحفاظ على عمل الأنسجة

تحتوي رقائق الذرة على نسبة عالية من الألياف، كذلك هي غنية بالثيامين وفيتامين ب 1، وهو عنصر غذائي دقيق أساسي يشارك في عملية التمثيل الغذائي للجلوكوز، والحفاظ على عمل الأنسجة والأعضاء مثل البنكرياس.

تسريع التمثيل الغذائي

على الرغم من أن رقائق الذرة ليست غنية بالألياف مقارنة بالحبوب الكاملة الأخرى مثل الموسلي والشوفان، فمن المعروف أن محتواها العالي من الثيامين يسرع عملية التمثيل الغذائي، ويوفر الطاقة بمعدل أسرع، مقارنة بالحبوب الكاملة الأخرى.

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خفض مستويات الكوليسترول

تعمل رقائق الذرة أيضًا على خفض مستويات الكوليسترول في الجسم وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، والأوعية الدموية المرتبطة بالسكري. ومن المعروف أيضًا أنه يمنع اضطرابات القولون مثل سرطان القولون.

ويعد من الأفضل تناول رقائق الذرة بالحليب قليل الدسم، ومع ذلك، يقترح الخبراء تناولها بالفواكه الجافة مثل اللوز والجوز والكاجو أو الفواكه الطازجة، الفواكه الموسمية لجعلها لذيذة وغنية بالبروتين والعناصر الغذائية الحيوية الأخرى.

تبقيك ممتلئة

حبوب الذرة تساعد على انخفاض السعرات الحرارية والكربوهيدرات، فهي منخفضة أيضًا في البروتين، مما يعني أنها يمكن أن تعيد آلام الجوع وتجعلك تأكلين المزيد. مع إضافة البروتينات، يمكن أن تشبعك جيدًا وتبقيك ممتلئة لفترة أطول.

يمكنك صب ملعقتين كبيرتين من اللبن الرائب في كوب تقديم وإضافة بعض الفاكهة فوقه وملعقتين كبيرتين من اللبن الرائب مرة أخرى. أضيفي الآن الفواكه المتبقية ورقائق الذرة.

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