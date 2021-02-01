10 أطعمة تحافظ على صحة قلبك وترفع مناعتك

بيروت - نادين محمد - أطعمة عديدة غنية بالعناصر الغذائية ولكنها منخفضة نسبيًا في السعرات الحرارية. تحتوي الأطعمة الغنية بالمغذيات على الفيتامينات والمعادن والكربوهيدرات المعقدة والبروتينات الخالية من الدهون والدهون الصحية، وتساعد على تقوية المناعة وحماية قلبك من الكوليسترول في الوقت نفسه.

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1. السلمون والسردين :

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يعتبر السلمون والسردين من الأطعمة الغنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية والمغنيسيوم والبوتاسيوم والسيلينيوم وفيتامينات ب، وأ. هذا يساعد على حماية الجسم من الأمراض الخطيرة. يعزز صحة القلب. يمنع الخرف ومرض الزهايمر. يساعد تناول سمك السلمون بانتظام على منع الاكتئاب.

2. الثوم :

غني بفيتامين ج وقليل من فيتامينات ب والكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والمنغنيز والسيلينيوم. كما يحتوي على مركبات الكبريت. تظهر العديد من الدراسات كيف يمكن أن يؤدي تناول الثوم بانتظام إلى خفض ضغط الدم وتقليل الكوليسترول الضار (LDL) وزيادة الكوليسترول الحميد ويساعد في الوقاية من سرطان القولون والمعدة.

3. اللوز :

غني بالبروتينات والألياف وفيتامين هـ والكالسيوم والنحاس والمغنيسيوم والريبوفلافين. كما أنها مصدر للحديد والبوتاسيوم والسيلينيوم والزنك وفيتامينات ب والنياسين والثيامين والفولات. 8-10 حبات من اللوز المنقوع يوميًا تكفي لصحة الفرد. يعد نقعها أفضل طريقة لضمان امتصاص كل العناصر الغذائية الموجودة في اللوز. يوفر لنا مجموعة متنوعة جيدة من الأحماض الأمينية، مما يساعد في استعادة العضلات.

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4. الخضراوات الصليبية (البروكلي والملفوف والقرنبيط):

تعتبر الخضراوات الصليبية مصدرًا جيدًا للمغذيات النباتية، فهي غنية بحمض الفوليك وفيتامينات ج، هـ، ك، والألياف تساعد في تقليل الالتهاب وتقليل خطر الإصابة بالسرطان. وتحتوي على تأثيرات مضادة للسرطان ومضادة للبكتيريا ومضادة للفيروسات.

5. بذور الشيا:

أظهرت دراسات قليلة أن تناول بذور الشيا بانتظام يرتبط بتحسين صحة القلب. هذه البذور غنية بالكالسيوم، وهي بديل رائع لمنتجات الألبان. إنها تساعد على احتواء الارتفاع في مستويات السكر في الدم.

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6. الفاصوليا السوداء:

هي البقوليات التي تحتوي على نسبة عالية من البروتين والألياف. تحتوي على كميات جيدة من الحديد والمغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم والزنك.

تضمن الكمية العالية من هذه العناصر الغذائية صحة العظام الجيدة ومرونة المفاصل. يساعد الكالسيوم والمغنيسيوم والفوسفور على التحكم في ضغط الدم بشكل طبيعي. تساعد الألياف العالية في إدارة ارتفاع الأنسولين والتحكم في مستويات السكر في الدم. الألياف هي أيضًا مادة ما قبل الحيوية وتساعد في الحفاظ على أمعاء صحية.

7. الفول السوداني:

الفول السوداني مصدر جيد للدهون الصحية والبروتين والألياف. يحتوي على الكثير من البوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم وفيتامين ب. على الرغم من احتوائه على نسبة عالية من السعرات الحرارية، إلا أن الفول السوداني غني بالمغذيات ومنخفض في الكربوهيدرات. الفول السوداني غني جدًا بالبيوتين وهو أمر مهم أثناء الحمل.

ويحتوي الفول السوداني على الكثير من العناصر الغذائية الصحية للقلب ويحمي صحة القلب والأوعية الدموية. تشير بعض الدراسات إلى أن الفول السوداني يساعد في تقليل خطر الإصابة بحصوات المرارة حيث يساعد استهلاك الفول السوداني المنتظم في خفض نسبة الكوليسترول.

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8. الخضار الورقية الخضراء

هي مصدر جيد لفيتامين أ وفيتامين ج وفيتامين ك والمغنيسيوم والكالسيوم. فهي غنية بالحديد والألياف الغذائية، ومؤشر نسبة السكر في الدم منخفض. وهي غنية جدًا بالمواد الكيميائية النباتية والفلافونيدات، وتساعد في تقليل الكوليسترول الضار (LDL). يساعد مؤشر نسبة السكر في الدم المنخفض على تقليل الارتفاع المفاجئ في نسبة السكر في الدم، ويساعد تناول الطعام بانتظام في التحكم في مستويات السكر في الدم والحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان.

9. الجوز :

هذه المكسرات هي مصدر قوة للكالسيوم والحديد والبروتينات والبوتاسيوم والمغنيسيوم وأحماض أوميغا 3 الدهنية. يساعد في تخفيف الالتهابات التي تسبب النوبات القلبية. كما أنه يساعد على منع تجلط الدم. يساعد على خفض الكوليسترول الضار LDL. يساعد على تعزيز البكتيريا الجيدة في الأمعاء.

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10. الزبادي:

الزبادي مصدر جيد للكالسيوم والبروتين، كما يحتوي الزبادي على بكتيريا حية تسمى البروبيوتيك، وهذا يضمن أن لدينا أمعاء تعمل بشكل جيد تطرد السموم من الجسم بانتظام. تساعد البكتيريا الجيدة في بناء المناعة.



