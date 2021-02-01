صحة ورشاقة

فلسطين تبدأ حملة التطعيم ضد كورونا منتصف فبراير

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني د. محمد إشتيه انطلاق عملية التطعيم في الأراضي الفلسطينية منتصف الشهر الجاري.

وقال "إشتيه" في مستهل الاجتماع الأسبوعي للحكومة الفلسطينية برام الله، الإثنين: "ستحصل الحكومة على الدفعة الأولى بواقع 50 ألف جرعة من عدة مصادر أهمها آلية كوفاكس الدولية وعلى هذا سيتم البدء بالتطعيم أواسط الشهر الجاري".

وأضاف: "نتوقع الحصول على الدفعة الأولى من اللقاحات التي تعاقدت الحكومة على شرائها نهاية شهر فبراير /شباط الحالي أو أوائل الشهر الذي يليه".

وآلية كوفاكس تتبع لمنظمة الصحة العالمية وتقدم لقاحات فيروس للدول الفقيرة بواقع 20% من احتياجات كل دولة.

وقال مسؤول حكومي فلسطيني لـ"الخليج 365": "هناك تقدم في المباحثات لجلب لقاح أسترازينيكا الذي صممه علماء في جامعة أكسفورد البريطانية، ونتوقع جلب مليوني جرعة خلال شهر مارس/آذار".

وأضاف: "كما نتوقع أن نحصل على 20 ألف جرعة من لقاح فايزر من منظمة الصحة العالمية خلال شهر فبراير/شباط كمساعدة للشعب الفلسطيني".

وكان السفير الفلسطيني لدى روسيا عبدالحفيظ نوفل أعلن أن موسكو ستقدم 10 آلاف جرعة مجانية من لقاح "سبوتنيك " خلال أيام.

وأشار نوفل إلى أن السلطة الفلسطينية تعتزم شراء 100 ألف جرعة من اللقاح الروسي في شهر فبراير/شباط.

يأتي ذلك في وقت تحقق فيه إسرائيل تقدما ملحوظا بحملة التطعيم التي أطلقتها في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وقالت وزارة الصحة الإسرائيلية، الإثنين، إن أكثر من 3 ملايين إسرائيلي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح وإن مليونا و790 ألف مواطن تلقوا الجرعة الثانية حتى الآن.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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