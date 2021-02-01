إسرائيل تسلم فلسطين 2000 جرعة لقاح ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها سلمت، الإثنين، 2000 جرعة لقاح ضد كورونا إلى السلطة الفلسطينية.

وقالت في بيان تلقته ”الخليج 365”: "تم اليوم الإثنين تسليم السلطة الفلسطينية أول دفعة مكونة من 2000 جرعة لقاح كورونا من أصل 5000 جرعة أقرها المستوى السياسي يوم الجمعة".

وأضافت: "تم تسليم هذه الدفعة بناء على توصيات وزير الدفاع ومنسق العمليات الحكومية في المناطق الفلسطينية".

وتابعت: "جاء ذلك صباح اليوم عند معبر بيتونيا" قرب رام الله في وسط الضفة الغربية.

ويؤخذ اللقاح على جرعتين ما يعني أن هذه الكمية تكفي لنحو 2500 من الطواقم الطبية العاملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ولم تعلق وزارة الصحة الفلسطينية على الإعلان الإسرائيلي.





وخلال الأسابيع الأخيرة واجهت السلطة الفلسطينية صعوبات في جلب لقاحات كورونا إلى الأراضي الفلسطينية.

وقال مسؤول حكومي فلسطيني لـ"الخليج 365": "هناك تقدم في المباحثات لجلب لقاح أسترازينيكا الذي صممه علماء في جامعة أكسفورد البريطانية، ونتوقع جلب 2 مليون جرعة خلال شهر مارس/آذار".

وأضاف: "كما يتوقع أن نحصل على 20 ألف جرعة من لقاح فايزر من منظمة الصحة العالمية خلال شهر فبراير/شباط كمساعدة للشعب الفلسطيني".

وكان السفير الفلسطيني لدى روسيا عبدالحفيظ نوفل أعلن أن موسكو ستقدم 10 آلاف جرعة مجانية من لقاح سبوتنيك خلال أيام.





وأشار نوفل إلى أن السلطة الفلسطينية تعتزم شراء 100 ألف جرعة من اللقاح الروسي في شهر فبراير/ شباط.

يأتي ذلك في وقت تحقق فيه إسرائيل تقدما ملحوظا بحملة التطعيم التي أطلقتها في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي.