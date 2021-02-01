شكرا لقرائتكم خبر عن إرشادات التصوير الإشعاعى للثدى للناجيات من السرطان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت لجنة وطنية من خبراء الأورام فى الولايات المتحدة، الإرشادات الأولى للناجيات من سرطان الثدي الأكبر سنًا، وفقًا للإرشادات، عند اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان يجب على الناجيات الأكبر سنًا من المرض مواصلة التصوير الإشعاعي للثدي، يجب على الأطباء النظر في متوسط ​​العمر المتوقع لهن، وفقا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية - timesnownewes

وقالت الدكتورة راشيل أ. فريدمان المدير الطبي لمعهد دانا فاربر لرعاية مرضى السرطان: رغم أن هذه الإرشادات ليست إلزامية، لكنها نقطة انطلاق ممتازة لمناقشة خطط وخيارات التصوير الإشعاعي لسرطان الثدى مع المرضى الأكبر سنا، والغرض من الإرشادات هو تقديم الدعم للأطباء لإجراء هذه المحادثات مع المرضى ولاتخاذ قرار فردي مشترك لكل امرأة.

وأضافت: توصي المعايير الحالية بتصوير الثدي بالأشعة لجميع الناجيات من سرطان الثدي في الفحص السنوي، ولا يتم إعطاء توجيهات كافية لتخصيص مثل هذه الخدمات للنساء الأكبر سنًا بناءً على متوسط ​​العمر المتوقع، أو مخاطر التكرار، أو تفضيلات المريض أو المفاضلات المرتبطة بالخطورة التي يجب أن تلعب دورًا في أي قرارات.

وأوضحت فريدمان أن النتيجة هي أن استخدام التصوير الإشعاعي للثدي للناجيات الأكبر سنًا كان غير متسق للغاية، مع توقع زيادة عدد المسنات اللاتي يتم تشخيصهن بسرطان الثدي في السنوات القادمة، من المهم أن نجد طرقًا لاتخاذ قرارات فردية تناسب ظروف كل مريض وتفضيلاته.

إرشادات للتصوير الإشعاعي للثدي للناجين من سرطان الثدي الأكبر سنا

- توقف عن التصوير الإشعاعي للثدي للناجين من سرطان الثدي الذين تزيد أعمارهن عن 75 عامًا واللاتى لديهن متوسط ​​عمر متوقع أقل من خمس سنوات.

- ضع في اعتبارك التخلي عن التصوير الإشعاعي للثدي للناجيات بمتوسط ​​عمر متوقع يتراوح من خمس إلى 10 سنوات.

- توقف عن التصوير الإشعاعي للثدي للنساء فوق سن 85 مع متوسط ​​العمر المتوقع أقل من خمس سنوات ما لم تكن المرأة في حالة صحية غير عادية أو ترغب في مواصلة الفحص.