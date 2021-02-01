شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحدد طبيعة إصابتك بالفيروس.. سلالة كورونا الأصلية أم الجديدة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحديد العلامات والأعراض المبكرة لفيروس كورونا هي إحدى طرق اكتشاف العدوى ومنع نقلها في بدايتها، ومع وجود طفرات جديدة من كورونا، يصبح الوعي أكثر أهمية، ونظرًا لارتفاع الحالات المتعلقة بطفرة الفيروس التاجي المثيرة للقلق في جميع أنحاء العالم، في هذا التقرير نتعرف على كيفية تحديد الفرق بين أعراض السلالة الأصلية وأعراض السلالة الجديدة لكورونا، وفقا لموقع "تايمز أوف إنديا".

ما مدى خطورة سلالة فيروس كورونا الجديدة؟

سلالة فيروس كورونا الجديدة التي ظهرت في البداية بالمملكة المتحدة، واحدة من أسرع سلالات العدوى، بل يقال أيضًا أن لديها معدل وفيات أعلى من أي وقت مضى، و الشباب، بصرف النظر عن الفئات المعرضة للخطر ، أصبحوا الآن في خطر كبير ، وهم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس.

تشخيص سلالة كورونا الجديدة

الطريقة الوحيدة لتشخيص السلالة الجديدة هي التسلسل الجيني للعينة بينما لا يزال التسلسل قيد البحث، ولاحظ الخبراء وجود اتجاه شائع في الأعراض التي تأتي مع السلالة الجديدة ، وتلك التي تجعلها مختلفة عن سابقتها.

ولاحظ الأطباء في جميع أنحاء المملكة المتحدة انحرافات طفيفة في الأعراض.

وهنا نخبرك ببعض الطرق التي يمكن أن تساعدك على التمييز بين سلالة كورونا الأصلية والسلالة الأكثر فتكًا في بريطانيا، متغير B.1.1.7

أعراض سلالة فيروس كورونا الأصلية

يمكن أن يعاني الشخص المصاب بكورونا من أعراض مثل السعال المستمر والمستمر (الجاف) وحمى منخفضة أو عالية الدرجة وفقدان حاسة الشم والتذوق هذه ثلاثة أعراض شائعة مع كورونا.

يمكن أيضًا أن تكون نسبة كبيرة من الأشخاص بدون أعراض ، أي ليس لديهم أعراض على الإطلاق بصرف النظر عن ذلك، ويمكن أن يسبب كورونا أيضًا أعراضًا مثل الإسهال والصداع وآلام العضلات والتعب والغثيان وضباب الدماغ والضعف وما إلى ذلك ويمكن أن تختلف الأعراض أيضًا ، بناءً على شدة العدوى.

كيف تختلف أعراض السلالة الأصلية عن الجديدة؟

وفقًا لإرشادات هيئة الصحة البريطانية NHS ، فإن الأعراض الأكثر شيوعًا التي يتم ملاحظتها لدى الأشخاص المصابين بسلالة كورونا الجديدة (المتغير البريطاني) هي الحمى والتهاب الحلق وآلام العضلات والسعال والتعب.

ومع ذلك ، يشهد الأطباء أن الكثير من الأشخاص المصابين بالسلالة الجديدة لا يبلغون عن فقدان حاسة الشم والذوق ، وإلا فإن ذلك يعد علامة نموذجية في 60٪ من حالات كورونا كأعراضهم الأولية.

وبصرف النظر عن ذلك ، لم يتم الإبلاغ عن أي اختلاف في شدة الأعراض مثل ضيق التنفس وآلام الجهاز الهضمي والغثيان حتى الآن.

وماذا عن السلالات الأخرى؟

السلالة البريطانية، من بين جميع الطفرات الكامنة حولنا الآن، هي الأكثر خطراً.

ولا يزال البحث جاريًا لمعرفة ما إذا كانت المتغيرات الأخرى المعروفة ، بما في ذلك سلالة جنوب إفريقيا ، والبرازيلية.