شكرا لقرائتكم خبر عن س وج .. هل يمكن أن يكون لدى بعض الناس حساسية من التمارين الرياضية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد يعانى بعض الأشخاص من رد فعل تحسسي تجاه نوع من الطعام أو المعادن أو الحيوانات، ولكن هناك أنواع نادرة من أنواع الحساسية والتى تندرج تحتها حساسية التمارين الرياضية، ووفقا لتقرير موقع " livescience" فإن هذه حالة تهدد الحياة تُعرف باسم الحساسية المفرطة، ولكن هل من الممكن أن تكون لديك حساسية من التمارين؟

ما هي الحساسية؟

قال الدكتور أندرو مورفي ، أخصائي الحساسية في سوبربان أليرجي كونسالتنتس في بنسلفانيا، إنه عندما يتعرض الشخص لشيء لديه حساسية تجاهه ، يتفاعل البروتين الناتج عن مسببات الحساسية ، مثل الفول السوداني أو العشب أو وبر القطط ، مع الأجسام المضادة الموجودة في الخلايا المناعية في الجسم، وتطلق الخلايا المناعية مواد كيميائية مثل الهيستامين التي تسبب العطس وخلايا النحل والصفير وأعراض أخرى، ولا يوجد بروتين يدخل الجسم عند ممارسة الرياضة ، لذلك لا يمكن أن يكون لديك حساسية من الجري.

ولكن يمكن أن تؤدي التمارين الرياضية إلى نفس مجموعة الأعراض لدى الأشخاص الذين يعانون من حالة نادرة تسمى الحساسية المفرطة الناتجة عن ممارسة الرياضة.

ممارسة الرياضة وحدها كافية لإثارة رد فعل تحسسي لدى بعض الأشخاص ، ولكن الطريقة التي يعمل بها ذلك غير معروفة.

وتقترح إحدى النظريات أن التمرين يتسبب في إطلاق مادة الإندورفين ، والتي تحفز بعض الخلايا المناعية على إطلاق مواد كيميائية مثل الهيستامين ، وفقًا لمراجعة في مجلة Current Allergy and Asthma Reports.

س : لماذا تحدث حساسية التمارين الرياضية؟

يعاني أشخاص ، من حالة تُعرف باسم الحساسية المفرطة الناتجة عن التمرينات الرياضية ، أو FDEIA. بالنسبة لهم ، فإن تناول طعام معين قبل التمرين يمكن أن يسبب أعراضًا ، حتى لو لم يكن لديهم رد فعل تجاه هذا الطعام عند الاسترخاء.

وهناك العديد من النظريات التي تجعل بعض الأطعمة مع التمارين الرياضية يمكن أن تسبب رد فعل تحسسي ، بما في ذلك أن التمارين الرياضية تجعل الجهاز الهضمي أكثر إثارة ، مما يسمح لمسببات الحساسية بالتلامس بشكل أفضل مع جهاز المناعة، ويمكن أن يزيد الإيبوبروفين من النفاذية وامتصاص الجسم لمسببات الحساسية الأجنبية ، وقد يتفاعل بشكل مباشر مع الخلايا المناعية.

س :ما حجم إصابة الأشخاص بحساسية التمارين الرياضية؟

الحساسية المفرطة الناتجة عن ممارسة الرياضة أمر نادر الحدوث، وحوالي 2 ٪ من الناس في العالم يعانون من الحساسية المفرطة.

س : ما هو علاج الحساسية المفرطة الناتجة عن التمارين الرياضية؟

علاج الحساسية المفرطة الناتجة عن التمارين الرياضية بسيط: فقط لا تأكل لمدة 4 ساعات قبل التمرين وبعده ، بالإضافة إلى خيار آخر وهو تجنب الأطعمة المسببة تمامًا ، إذا كانت هذه الأطعمة معروفة.