شكرا لقرائتكم خبر عن "Mirror" تتوقع استمرار التباعد الاجتماعي ببريطانيا رغم فعالية لقاحات كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توقعت تقارير بريطانية، أنه قد يُجبر البريطانيون على اتباع قواعد التباعد الاجتماعي طوال العام ما لم يكن اللقاح فعالًا بنسبة 85% في وقف العدوى، طبقا لما نشر فى جريدة "Mirror" البريطانية.

وبحسب ما ورد في التقرير، توقع صانعو النماذج ارتفاعًا كبيرًا آخر في وفيات فيروس كورونا إذا فشلت اللكمات في خفض معدلات الإصابة بشكل كبير.



التباعد حتى نهاية العام

يعتقد معظم الخبراء أن اللقاحات ستقلل من معدل انتقال العدوى بنحو 60% في ظل أفضل سيناريو، وفقًا لتقارير صنداي تلغراف.

ولكن حتى لو أوقفت اللقاحات 85% من عمليات الانتقال للعدوى، فسيظل الإغلاق الحالي في مكانه حتى نهاية مايو لمنع زيادة أخرى في الوفيات، وفقًا لورقة بحثية من جامعة وارويك.

ووفقًا لصحيفة التلغراف، حذر واضعو النماذج في الجامعة: "إن تنبؤاتنا تسلط الضوء على المخاطر على مستوى السكان للاسترخاء المبكر الذي يؤدي إلى موجة واضحة من العدوى، ودخول المستشفيات والوفيات.

"فقط اللقاحات التي تقدم فعالية عالية في منع العدوى مع امتصاص مرتفع في عموم السكان تسمح بالاسترخاء في التباعد الاجتماعي دون زيادة هائلة في الوفيات."

وقال الدكتور سام مور، خبير النماذج الوبائية في وارويك، لصحيفة التلجراف: "اللقاحات لن تكون فعالة بنسبة 100 % في وقف الأمراض الخطيرة، لذا إذا تمكنت من إقناع 85% من الناس، على سبيل المثال، بأخذها واتضح أنها فعالة بنسبة 90%، فلا يزال 25% من الأشخاص الذين يمكن أن يموتوا بسببها، وهو عدد كبير من الناس."

تشير النمذجة إلى أن رفع القيود في منتصف فبراير - عندما كان من المقرر أن تقوم الحكومة بتلقيح المجموعات ذات الأولوية القصوى في البلاد - سيؤدي إلى ارتفاع في الوفيات على غرار الربيع الماضي.

حتى لو كانت فعالية اللقاحات 85 % بحلول منتصف فبراير، فإن الوفيات ستصل إلى أقل بقليل من 1000 حالة في اليوم ، مقارنة بنحو 1500 في اليوم إذا كانت فعاليتها 60 %، كما يُزعم في التقرير.