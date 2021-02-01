شكرا لقرائتكم خبر عن هل تقدم المناعة التكيفية المكتسبة ضد فيروسات كورونا خدمة للبشرية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُظهر دراسة حديثة، متاحة على موقع medRxiv *، أن المناعة التكيفية المكتسبة طويلة المدى لفيروسات كورونا المستوطنة منتشرة على نطاق واسع، ولكنها تشترك في السمات المظهرية للأجسام المضادة الخاصة بالارتفاع وذاكرة الخلايا التائية عبر جميع فيروسات كورونا المختبرة، وعلى عكس فيروس كورونا، تنتشر فيروسات كورونا البشرية المستوطنة على نطاق واسع حول العالم، ولكنها تسبب نزلات البرد عادة مع معدلات مرض ووفيات محدودة.



المناعة ضد كورونا

ومع ذلك، على الرغم من التطور المبكر للمناعة ضد فيروسات كورونا البشرية المتوطنة المتعددة، لا يزال غالبية البالغين عرضة لإعادة العدوى بشكل دوري، وعلى الأخص أولئك الذين يعانون من نقص المناعة، نظرًا لأن العدوى خفيفة أو حتى بدون أعراض.

وأجرت مجموعة بحثية من جامعة ملبورن أستراليا، تقييما لانتشار وخصائص نمط الأجسام المضادة الخاصة ضد فيروسات كورونا البشرية ، وكذلك استجابات خلايا الذاكرة T و B في مجموعة من البالغين غير المصابين بفيروس كورونا.

ولأغراض هذه الدراسة ، قام الباحثون بتجنيد مجموعة من 42 شخصًا بالغًا غير مصاب بفيروس كورونا تتراوح أعمارهم بين 18 و 67 عامًا ، دون أي أعراض برد حديثة أو علامات أخرى تتعلق بـ COVID-19، وفي هذه المجموعة من الأفراد ، قام الباحثون بتحديد استجابات الخلايا التائية والأجسام المضادة.

وكشفت هذه الدراسة أن المناعة ضد فيروسات كورونا البشرية تنتج كمية من الأجسام المضادة ، كما تبنى ذاكرة خلايا T داخل كل من خلايا الذاكرة التائية التي لوحظ وجودها في 48 % من المشاركين في الدراسة.