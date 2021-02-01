شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحمى نفسك من سرطان عنق الرحم؟.. إليك 5 أطعمة مفيدة للوقاية من المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النظام الغذائى الذى تتبعه له تأثير مباشر على الجسم فقد يساعد فى الوقاية من الأمراض أو التعرض لخطر الإصابة بها بما فى ذلك السرطان، بينما يدرك معظمنا أن الإفراط بتناول الكحول أو التدخين يمكن أن يزيد من خطر الإصابة بالسرطان بشكل عام، هناك ايضًا أطعمة مفيدة لنظامك الغذائى لها خصائص تساعد فى تقليل خطر الإصابة منه مثل سرطان عنق الرحم خاصة تلك التى تحتوى على الفلافونويد، وفقًا لما ذكره موقع " timesnownews".





سرطان عنق الرحم هو نوع من السرطان يحدث فى خلايا عنق الرحم وهو الجزء السفلى من الرحم الذى يتصل بالمهبل، وقد تظهر أعراض خفيفة لهذا المرض أو تكاد معدومة ما لم يصل لمراحل متقدمة، لذلك من المهم إجراء فحوصات بانتظام لتجنب خطر الإصابة به واتباع طرق الوقاية منه، وإليك 5 أطعمة يجب أن تضيفيها إلى نظامك الغذائى والمعروفة بخصائصها فى مقاومة خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم:

1- التفاح

التفاح غذاء صحى للغاية لابد من إضافته لنظامك الغذائى، فهو غنى بفيتامين أ والفلافونويد لذلك فهو يُقلل من خطر الإصابة بسرطان عنق الرحم.

2- الخضراوات الصليبية

من المعروف أن الخضراوات الصليبية الخضراء والتى تشمل البروكلى والقرنبيط وغيرها لها خصائص تساعد فى الوقاية من السرطان، كما أنها غنية جدًا بالألياف التى تساعد فى عملية الهضم وفقدان الوزن.

3- التوت البرى

يستخدم كعلاج منزلى لمرضى المسالك البولية، كما له خصائص تساعد فى الحفاظ على صحة عنق الرحم، فهو غنى بمركبات الفلافونويد التى تمنع تكوين الخلايا المسببة للسرطان.

4- الثوم والبصل

هما جوهر معظم الأطعمة، لغناهما بالفلافونويد والفيتامينات والعناصر الغذائية الأخرى التى تجعلها مثالية لنظام غذائى صحى.

5- الفاصوليا

غنية بالفلافونويد والمواد المغذية الأخرى المفيدة لصحة عنق الرحم، فهى رائعة لأنها تجمع بين المزيد من الألياف فى نظامك الغذائى وكمية مناسبة من الكربوهيدرات.