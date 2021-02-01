شكرا لقرائتكم خبر عن 4 أشياء لا تتجاهلها فى نظامك الغذائى عند بدء الريجيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعتبر الطعام هو المصدر الرئيسي لبناء جسمك، ولكنه فى نفس الوقت يمكن أن يؤثر بها على صحتك، ما لم تهتم بتوقيت ومقدار الطعام المناسب ومحتواه، والعناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك لمختلف وظائف أعضاءء الجسم، مما قد يمنعها من أداء وظائفها بشكل صحيح، ويؤدي ذلك إلى الإصابة بالأمراض، لذا لابد من 4 تغييرات صغيرة يمكنك إدخالها في نظامك الغذائي لتكون أكثر صحة وأمانا، وفقا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownewes.

4 تغييرات في النظام الغذائي لنتائج صحية كبيرة توازن السعرات الحرارية

نظرا لأن الكثير من الناس يحبون اتباع نظام غذائي ينقص السعرات الحرارية من أجل إنقاص الوزن، فإنهم ينسون مراعاة السعرات الحرارية التي يتاولونها، فيتجاهلون وجبة الفطور بحجة التقليل من استهلاك السعرات الحرارية. ويسبب اذلك الشعور بالجوع وفقدان كمية من السعرات الحرارية، ويعتقد البعض الآخر أن عدم استهلاك السكريات نهائيا أمر جيد، لإنقاص الوزن، إلا أن تعطيل مستويات السكر في الدم، يمكن أن يساهم أيضًا في الإصابة بأمراض مختلفة.

الكمية المناسبة من البروتين

غالبا ما يركز الناس على تناول الكمية المناسبة من السعرات الحرارية، وينسون أن يأخذوا في الاعتبار أحد أهم العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم من البروتين، ووفقا لخبراء النظام الغذائي، يجب عليك تضمين بعض أشكال البروتين في كل وجبة من وجباتك، لأنه يلعب دورا أساسيا في الحفاظ على صحة شعرك وبشرتك وجسمك بالكامل.



البروتين

التحكم في الكمية المحدودة

يعتقد معظم الناس أنهم يكتسبون الوزن لأنهم يواصلون تناول الطعام ومع ذلك، فإن الأكل طول الوقت بكميات كبيرة وفى توقيتات سيئة مثل قبل النوم مباشرة أو قبل التمارين يضر الجسم، يجب أن تتناول وجبات صغيرة بشكل مثالي على مدار اليوم، تحتوى على جميع العناصر الغذائية التي يحتاجها جسمك من الأطعمة المختلفة، مع عدم اكتساب أي وزن في نفس الوقت، يمكنك استخدام أطباق أصغر لتناول طعامك مما يساعدك على التحكم في الكمية.

لا تجوع نفسك

يتبع العديد من الأشخاص أنظمة غذائية قاسية، تتضمن إجراءات صارمة لفقدان الوزن أو البقاء بصحة جيدة، وتشمل هذه الأنظمة تناول عدد قليل جدًا من السعرات الحرارية، وشرب العصائر فقط، واتباع نظام غذائي صحى صارم، ويعتقد البعض أن أنظمة "الدايت" أو الريجيم القاسى مفيدة فى التخسيس، ولكنها أحيانا تؤدى إلى تجويع الجسم، حيث تتسبب فى نقص التغذية وجسم غير صحي.