شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر الوجبات السريعة على جسمك؟.. تعرف على قائمة الأضرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تناول الوجبات السريعة بشكل دائم قد يسبب أضراراً على جسمك لا يمكنك تخيلها، فإذا أصبح البرجر والبطاطس المقلية من العناصر الأساسية في نظامك الغذائي، تتأثر صحتك، حيث تزيد الأنظمة الغذائية غير الصحية من فرص الإصابة بالاكتئاب والسرطان والسكري من النوع الثاني وأمراض القلب والحالات المزمنة الأخرى، بحسب موقع "كليفيلاند كلينيك"، ويعود تاريخ الوجبات السريعة إلى ما يقرب من قرن من الزمان، حيث بدأت بعض مطاعم الوجبات السريعة الأكثر شهرة في أمريكا خلال الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي، وهناك ما يصل إلى واحد من كل ثلاثة أمريكيين يأكل الوجبات السريعة كل يوم.

لماذا تعتبر الوجبات السريعة ضارة لك؟

يمكن أن تؤثر الأطعمة المختلفة على الجميع بطرق مختلفة، ولكن فيما يلي بعض الأشياء التي قد يسببها تناول الوجبات السريعة بشكل متكرر على جسمك:

ترفع ضغط دمك

العديد من الأطعمة السريعة مليئة بالصوديوم الذي يعمل كمادة حافظة ويعزز الطعم كل ما تتم معالجته أو تعبئته أو تعبئته سيحتوي على الصوديوم.

تكمن المشكلة في أنه من المعروف أن الأنظمة الغذائية عالية الصوديوم تزيد من ضغط الدم، مما يضع ضغطًا على نظام القلب والأوعية الدموية بمرور الوقت ، يمكن أن يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى تصلب أو تضييق الأوعية الدموية ، ويصبح عامل خطر رئيسي للنوبات القلبية والسكتة الدماغية وفشل القلب.

من الناحية المثالية، يجب على معظم البالغين محاولة الحفاظ على تناول الملح أقل من 1500 ملليجرام يوميًا ، وفقًا لجمعية القلب الأمريكية - على الرغم من أن توصياتها الحالية تسمح بما يصل إلى 2300 ملليجرام يوميًا ونظرًا لانتشار الصوديوم في وجباتنا الغذائية ، يمكن أن يتراكم بسرعة.

تسبب الانتفاخ

إن تناول الوجبات التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم، أو عالية الدهون أو غنية بالكربوهيدرات المكررة (مثل الخبز) يجعلك تشعر بالانتفاخ وإذا أضفت صودا إلى وجبتك ، فإن الكربنة قد تجعل الأمر أسوأ.

ترفع مستوى الكوليسترول لديك

الأطعمة المقلية بالزيت غنية بالدهون- بما في ذلك الدهون المشبعة يمكن أن يؤدي تناول الكثير من الدهون المشبعة إلى رفع مستوى الكوليسترول الضار أو الكوليسترول الضار، مما يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب.

وتوصي جمعية القلب الأمريكية بعد تلقى أكثر من 6٪ من السعرات الحرارية اليومية من الدهون المشبعة.

تساهم في مشاكل الجهاز الهضمي

قد يكون الخبز والمافن وأي شيء مخبوز لذيذًا، لكنها كلها كربوهيدرات معالجة تفتقر إلى الألياف يساعد تناول كميات كافية من الألياف (25 إلى 35 جرامًا يوميًا) في الحفاظ على حركة الأشياء في الجهاز الهضمي ويقلل من خطر الإصابة بالتهاب الرتج والحالات الأخرى المرتبطة بالإجهاد أو الإمساك ، مثل البواسير والفتق.

تساعد الألياف الغذائية أيضًا على ازدهار بكتيريا الأمعاء الجيدة وتجعلك تشعر بالشبع إذا كنت تعتمد بشدة على الوجبات السريعة ، فستواجه صعوبة في الحصول على الكمية الموصى بها.

تؤدي إلى زيادة الوزن

إذا ذهبت إلى جولة بالسيارة وتناولت وجبة قيمة على العشاء، فمن المحتمل أنك ستنتهي بتناول جزء أكبر (وأطعمة ذات سعرات حرارية أعلى) مما كنت ستطبخه في المنزل.

وعندما تكون هذه السعرات الحرارية من الكربوهيدرات عالية المعالجة ، فقد ينتهي بك الأمر بالشعور بالجوع مرة أخرى في غضون ساعات قليلة ، مما قد يؤدي -إلى مزيد من السعرات الحرارية الإضافية ثم هناك عامل السكر. السكر مسبب رئيسي في السمنة.

استنزاف طاقتك

تؤدي الوجبات السريعة من الكربوهيدرات المكررة والسكر إلى ارتفاع في نسبة السكر في الدم، مما يدفع الجسم إلى إنتاج كمية كبيرة من الأنسولين لخفضه بسرعة يمكن أن تجعلك دورة الارتفاع والانهيار هذه لشعورك بالتعب والإرهاق.

وفي الوقت نفسه ، فإن الوجبة المتوازنة التي تحتوي على البروتين والدهون الصحية والكربوهيدرات الغنية بالألياف تستغرق وقتًا أطول لهضمها وامتصاصها يؤدي ذلك إلى إبطاء إطلاق السكر في مجرى الدم ، بحيث تحصل على طاقة مستدامة دون تعطل.

تؤثر على مزاجك

عند اتباع نظام غذائي غني بالدهون المشبعة والصوديوم والسكر والكربوهيدرات المكررة ، فإنك لا تحصل على الكثير من هذه الأشياء فحسب ، بل تفقد أيضًا الكثير من العناصر الغذائية المهمة الأخرى. الفواكه والخضروات - بخلاف شرائح الخس والطماطم التي تأتي في شطائر الوجبات السريعة - غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي تغذي جسمك وتحسن مزاجك وقد يؤدي تناول الكثير من الأطعمة المصنعة إلى زيادة خطر الإصابة بالاكتئاب.