شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تحدد العلامات المبكرة لفيروس كورونا فى المنزل؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منذ ظهور وباء فيروس كورونا وجد الناس صعوبة بالغة في التفريق بين أعراض كوفيد -19 وأعراض الأنفلونزا ونزلات البرد، لذا فإن البحث عن العلامات المنبهة لكورونا مبكراً يعد أيضًا طريقة سهلة وسريعة لاكتشاف الإصابة بالفيروس، في هذا التقرير جمعنا لكم العلامات المبكرة التي تحدد إصابتك بفيروس كورونا في المنزل.





وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا" يمنحك اكتشاف العلامات المبكرة لكورونا وقتًا كافيًا للاستعداد والعزل والحفاظ على صحة من حولك، ورغم أن الكثير من حالات كورونا لا تزال بدون أعراض، فهذه هي الأعراض العامة التي يمكن أن تحدد ما إذا كنت معرضًا لخطر الإصابة بكورونا أم لا.

اكتشاف كورونا من خلال درجة حرارة الجسم

على الرغم من أن اكتشاف كورونا ليس بالمهمة السهلة ، نظرًا لأن الأعراض قد تشبه علامات الأمراض الأخرى، وفقًا لتطبيق COVID Symptom Study، يمكن أن تساعدك درجة حرارة جسمك على تحديد ما إذا كان لديك الفيروس أم لا.

إذا كانت درجة حرارة جسمك أكثر سخونة من درجة حرارة الجسم المعتادة، فقد تكون علامة على وجود كورونا، إلى جانب ذلك، يشير التطبيق أيضًا إلى أنك قد تشعر أحيانًا بقشعريرة من الحمى أيضًا.

وتشير حالة الظهر والصدر الساخنة إلى الإصابة بفيروس كورونا، وفقًا لتطبيق COVID Symptom Study في المملكة المتحدة.

أكثر الأعراض شيوعًا لفيروس كورونا

مع ظهور فيروس كورونا، كان الناس يعانون من نطاقات مختلفة ومتنوعة من الأعراض على الرغم من أن القائمة استمرت في الزيادة والتوسع، إلا أن الأعراض الأكثر شيوعًا تظل كما هي.

- حمى

- سعال جاف

- إلتهاب الحلق

- سيلان الأنف وانسدادها

- ألم في الصدر وضيق في التنفس

- إعياء وتعب

- عدوى الجهاز الهضمى

- فقدان حاسة الشم والتذوق

خطوات يجب اتخاذها إذا كنت مصاباً بكورونا

إذا كانت نتيجة الاختبار إيجابية لفيروس كورونا، وفقًا للخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا (NHS) ، فيجب عليك اللجوء إلى شرب الكثير من السوائل.

إلى جانب عزل نفسك، يجب عليك مراقبة نظامك الغذائي.

استشر أطبائك بشأن مسكنات الألم التي يمكنك تناولها في مثل هذه الأوقات، حيث تشير التقارير إلى أن بعض الأدوية يمكن أن تجعل فيروس كورونا أسوأ.