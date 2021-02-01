لمرضى كورونا.. اتبعوا هذا النظام الغذائي لتقوية الجهاز المناعي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يحتاج مرضى فيروس كورونا المستجد إلى اتباع نظام غذائي صحي، لتقوية الجهاز المناعي والمساعدة على تقليل العدوى.

ومن نظرية أن الصحة تأتي من الأمعاء أو الجهاز الهضمي، كما يرى بيير لويجي روسي، الطبيب الإيطالي المتخصص في علوم التغذية والطب الوقائي وأستاذ في جامعة بولونيا، فإن أهمية التغذية اليومية من أجل مناعة فعالة النظام، أمر لا بد من الحفاظ عليه.

يدخل الفيروس التاجي من خلال الجهاز التنفسي، لكنه يستقر ويتكاثر في خلايا الأمعاء الدقيقة، كما يقع 60-70٪ من جهاز المناعة لدينا بداخلها، لذا لا بد من حماية هذا الجهاز جيداً من خلال نظام غذائي مناسب.





وذلك لأن وجود أمعاء تالفة ومتهيجة مع ميكروبات متغيرة وعدوانية، يعني أيضاً أننا أضعف في التعامل مع الفيروسات والبكتيريا ونزلات البرد، لأننا نمرض عندما لا يعود الجهاز المناعي ضعيفاً وهشاً.

لذا تتطلب مقاومة فيروس كورونا والتغلب عليه، حماية هذا العضو الهام، وفيما يلي مجموعة من المواد والعناصر الغذائية التي ينصح مرضى الفيروس التاجي بالتركيز عليها أثناء فترة المرض، لتقوية الجهاز المناعي، وفقاُ لمجلة " dilei" الإيطالية.



فيتامين C





أوضح خبير التغذية الإيطالي أن فيتامين سي يساهم في الحفاظ على السلامة الوظيفية للخلايا المخاطية في الحواجز الفطرية مع تأثيرات مضادة للميكروبات ومضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة.

كما يدفع الجسم لإنتاج أجسام مضادة مع تقليل خطر الإصابة بعدوى الرئة، ومن الأطعمة الموصي بها الغنية بهذا الفيتامين، هي الحمضيات والكيوي والفراولة والخضروات الورقية الخضراء، في جرعة يومية 200 مليجرام أي ما يعادل 4 حبات برتقالة و2 ليمون و 2 كيوي.

فيتامين D





أوصى الطبيب الإيطالي بأن 4 حصص من الأسماك و4 بيضات في الأسبوع تضمن جرعات غذائية كافية من فيتامين (د) (ملك جهاز المناعة) كما يطلق عليه، القادر على الحد من مخاطر التهابات الجهاز التنفسي الحادة.

فيتامين E

يحفز فيتامين إي إنتاج الأجسام المضادة، مما يقلل من خطر الإصابة بعدوى الرئة، وهو موجود في زيت الزيتون والمكسرات، في جرعة موصي بها يومياً تقدر بـ 15 مليجرام.

الزنك

غالباً ما يُذكر الزنك عندما يتعلق الأمر بالدفاعات المناعية، فإن هذا العنصر الاستثنائي مهم للغاية لأنه يدعم وظائف الخلايا الليمفاوية والمناعة الفطرية بشكل عام، ولكن قبل كل شيء، لديه قدرة على إيقاف نشاط وتكاثر فيروس كورونا.

تختلف الجرعة الموصى بها حسب الجنس، 8 مليجرام يومياً للرجال، و11 مليجرام للنساء، ويوجد بقوة في الأنشوجة والكاليماري ولحم الديك الرومي.

الحديد

الحديد من المواد الهامة للغاية لتقوية الجهاز المناعي، المعدن الذي يوجد في الزعتر (من خلال تناول معلقتين كبيرتين من الزعتر المجفف)، والفلفل الأخضر، واللوبيا والكبدة والسبانخ.

الأوميجا 3





تحتوي الأطعمة البحرية على الأحماض الدهنية المفيدة أو الأوميجا 3، الوحيدة القادرة على توفير EPA و DHA، وهي مواد مغذية لها القدرة على العمل على الالتهاب وتحسين تلف الرئة.

الجرعة الموصى بها هي من 250 إلى 300 مليجرام يومياً، النسبة التي يمكن الحصول عليها من شريحة من السلمون أو الماكريل.



الألياف الغذائية

توجد الألياف الغذائية في الخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات والفواكه.

وينصح بتناول ما لا يقل عن 30 جراماً من الألياف الغذائية يومياً، منها 20 جراماً من الألياف غير القابلة للذوبان و10 جرام من الألياف القابلة للذوبان في الماء.

يمكن للبكتيريا المعوية، مع الألياف الغذائية، إنتاج أحماض دهنية قادرة على التأثير على الخلايا المناعية وضمان وجود محور فعال ووقائي بين الأمعاء والرئة.