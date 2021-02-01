13 إصابة جديدة بالطفرة المتحورة لكورونا في فلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة تسجيل 13 إصابة جديدة بالطفرة البريطانية المتحورة من فيروس "كورونا" في عدة مناطق بالضفة.

وأضافت في بيان تلقت ”الخليج 365”، نسخة منه، الأحد، إنه عدد الإصابات يرتفع بهذه الطفرة في فلسطين إلى 41 إصابة.

وأوضحت أن الإصابات الجديدة المكتشفة توزعت في محافظة رام الله والبيرة (3)، ضواحي القدس (5)، بيت لحم (4)، الخليل (1).

ولفتت وزيرة الصحة الفلسطينية أن الأعراض الظاهرة على المصابين بالطفرة البريطانية هي الأعراض ذاتها تقريبا على بقية المصابين بالفيروس، مشددة على أن الطواقم الطبية تتابع حالتهم عن كثب.

واستدركت أن هناك عينات أخرى مشكوك فيها ما زالت قيد الفحص في مختبرات الجامعة العربية الأمريكية بضاحية الريحان شمال رام الله، والتي تضم فريقا بحثيا من الجامعة ومن وزارة الصحة.

وأشارت د. الكيلة إلى أن مصدر عدوى الطفرة البريطانية غير محدد حتى الآن، فيما ستعمل طواقم الطب الوقائي على تتبع ذلك.

والأحد، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل وفاتان و403 إصابات و410 حالات تعافي خلال الساعات الـ24 الماضية.

وبحسب معطيات وزارة الصحة الفلسطينية فقد بلغ إجمالي عدد الإصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة 178 ألفا و919 إصابة، وتعافى منها 167 ألفا و921 حالة مع تسجيل 2012 حالة وفاة.