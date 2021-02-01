إسرائيل تمدد الإغلاق العام وتعلق رحلات مطار بن جوريون حتى الجمعة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - صدّقت الحكومة الإسرائيلية على تمديد الإغلاق العام حتى يوم الجمعة المقبل للحد من انتشار فيروس كورونا.

كما صدقت الحكومة بعد مداولات استمرت عدة ساعات على إغلاق مطار بن جوريون الدولي أمام حركة الطائرات القادمة والمغادرة أسبوعا واحدا.

وجاءت المصادقة، فجر الإثنين، لمنع دخول المزيد من سلالات فيروس كورونا وانتشار الفيروس.

وقالت النسخة الالكترونية من صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية إنه تمت المصادقة على تمديد إغلاق المطار لمدة أسبوع.

وأضافت: "تم تمديد الإغلاق العام حتى صباح يوم الجمعة.





وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال في مستهل جلسة للحكومة، مساء الأحد، "يتعرض العالم لهجوم شرس وأعنف من ذي قبل خلال آخر أسبوعين من قبل طفرتين، وهما الطفرة البريطانية والطفرة الجنوب إفريقية، حيث يشكل معدل الوفيات اليومي في بريطانيا 3 أضعاف المعدل في إسرائيل".

وأضاف: "وتُعتبر وفاة كل شخص خسارة كبيرة للغاية. إن الجهاز الصحي في العديد من الدول على وشك الانهيار وفي إسرائيل أيضًا يتعرض الجهاز الصحي لأقصى ضغط يمكن له احتماله، مما دفعنا إلى أن نكون أول دولة في العالم تبادر إلى إغلاق السماء".

وتابع نتنياهو: "نخوض سباقًا محتدمًا لتطعيم أكبر عدد ممكن من مواطني إسرائيل إزاء انتشار الطفرات، ويمكننا أن نعطي التطعيم بفضل ملايين اللقاحات التي جلبناها ونجلبها إلى إسرائيل".

وشهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعا ملحوظا بأعداد الإصابات بالفيروس رعم ازدياد عدد من تلقوا اللقاح المضاد لفيروس كورونا.