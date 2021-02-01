شكرا لقرائتكم خبر عن يصل إلى 6 آلاف يورو .. ألمانيا تقدم دعمًا لمواطنيها لشراء هذه السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

في إطار السياسات الأوروبية لتقليل نوعية السيارات العاملة بالنزين والديزل والاعتماد على السيارات الكهربية حتى عام 2030 تمهيدا لمنع السيارات العاملة بالبنزين، قررت ألمانيا منح مواطنيها دعم من 4500 يورو حتى 6000 آلاف يورو لشراء السيارات الكهربائية والهجينة التي يقل سعرها عن 40 ألف يورو.

وسيكون الدعم بنحو 4500 يورو لشراء السيارات الهجينة بدلا من 3000 يورو في السابق، وفقا لقناة CNBC، بينما سيزيد الدعم إلى 6000 يورو لشراء السيارات الكهربائية بدلا من 4000 يورو في السابق، وهو ما تسعى إليه ألمانيا بشكل قوي لنشر السيارات العاملة بالطاقة النظيفة والصديقة للبيئة، خاصة وأنها إحدى قلاع صناعة السيارات في أوروبا والعالم.

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