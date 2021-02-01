شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على 5 علامات تحذيرية تكشف إصابتك بسرطان البروستاتا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سرطان البروستاتا هو مرض خطير يصيب بشكل رئيسى الرجال فى منتصف العمر وكبار السن، وفى الآونة الأخيرة تشير الدراسات إلى زيادة فى حالات السرطان لدى الرجال الأصغر سنًا الذين ينتمون إلى الفئة العمرية من 35 إلى 44 عامًا، وفقًا لما ذكره موقع "Onlymyhealth".

البروستاتا عبارة عن غدة صغيرة وجزء أساسى من الجهاز التناسلى الذكرى، حيث تقع أسفل المثانة، والبروستاتا مسئولة عن تنظيم هرمون التستوستيرون الذى ينتج السائل المنوى، وتعتبر أمراض البروستاتا الأكثر شيوعًا هى تضخم البروستاتا الحميد (BPH)، أما سرطان البروستاتا فهو ناتج عن تحول مجموعة من الخلايا الخبيثة إلى ورم فى البروستاتا ويمكن أن تنتشر هذه الخلايا السرطانية إلى مناطق أخرى من الجسم إذا لم يتم التشخيص فى الوقت المناسب وقد يؤدى تأخر التشخيص فى بعض الحالات إلى الوفاة، أما إذا تم تشخيص السرطان فى مرحلة مبكرة عندما يقتصر على وجود ورم بغدة البروستاتا فقط فإن فرص الشفاء التام تكون أعلى، ويختلف العلاج حسب طبيعة الورم إما استخدام العلاج الإشعاعى لقتل الخلايا السرطانية أو إزالة الغدة الخبيثة فى الجسم من خلال الجراحة.

من جانبه، حددّ الدكتور بريانك ساليتشا أخصائى أمراض المسالك البولية والذكورة بمستشفى "أبولو سبكترا"، أعراض تحذيرية تكشف عن الإصابة بسرطان البروستاتا:

1- كثرة التبول ليلاً وذلك بسبب تضخم البروستاتا التى تضغط بدورها على مجرى البول ويمنع تدفقه بشكل طبيعى ما يؤدى إلى حدوث تهيج فى جدار المثانة والشعور بالحاجة المتكررة للتبول.

2- تصلب وألم فى الجزء السفلى من الجسم وتحديدًا أسفل الوركين ومنطقة الحوض بسبب تضخم البروستاتا.

3- فقدان السيطرة على المثانة وذلك عندما يسد الورم السرطانى غدة البروستاتا حيث يتسبب فى العديد من المشكلات الحرجة مثل التبول المؤلم.

4- اكتشاف الدم فى البول أو السائل المنوى وهنا يدق ناقوس الخطر لأنه قد يشير إلى التقدم العدوانى للورم السرطانى.

5- زيادة الضغط على المستقيم نتيجة تضخم غدة البروستاتا وتسبب أحيانًا ألمًا لا يطاق.

وينصح أطباء المسالك البولية بضرورة فحص البروستاتا على فترات منتظمة دون الانتظار لظهور هذه العلامات التحذيرية، حيث أن الكشف المبكر عن سرطان البروستاتا يؤدى إلى إنقاذ الأرواح وتفادى العواقب الوخيمة للمرض.