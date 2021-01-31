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الجزائر تبحث مع روسيا إنتاج لقاح "سبوتنيك"

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الجزائر، الأحد، أنها بحثت مع روسيا إمكانية إنتاج لقاح "سبوتنيك- في".

وقال مكتب رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد إنه أجرى محادثات بشأن إنتاج اللقاح مع السفير الروسي إيجور بيلييف، وفقاً لوكالة "رويترز".

وأضاف في بيان: "اتفق الطرفان على الشروع في اتصالات بين المصالح المختصة في البلدين بهدف إقامة تعاون ثنائي".

وبدأت الجزائر حملة تطعيم، السبت، بعد يوم من تلقيها 50 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك- في"، ومن المقرر أن تصل شحنة من لقاح أسترازينيكا الإثنين.

وسجلت الجزائر إجمالاً 107339 إصابة مؤكدة بفيروس و2891 وفاة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

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