الجزائر تبحث مع روسيا إنتاج لقاح "سبوتنيك"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الجزائر، الأحد، أنها بحثت مع روسيا إمكانية إنتاج لقاح "سبوتنيك- في".

وقال مكتب رئيس الوزراء عبدالعزيز جراد إنه أجرى محادثات بشأن إنتاج اللقاح مع السفير الروسي إيجور بيلييف، وفقاً لوكالة "رويترز".



وأضاف في بيان: "اتفق الطرفان على الشروع في اتصالات بين المصالح المختصة في البلدين بهدف إقامة تعاون ثنائي".

وبدأت الجزائر حملة تطعيم، السبت، بعد يوم من تلقيها 50 ألف جرعة من لقاح "سبوتنيك- في"، ومن المقرر أن تصل شحنة من لقاح أسترازينيكا الإثنين.

وسجلت الجزائر إجمالاً 107339 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا و2891 وفاة.