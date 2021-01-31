"أسترازينيكا" تسلم أوروبا 9 ملايين جرعة من لقاحها ضد كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير ليين، الأحد، إن شركة أسترازينيكا ستسلم 9 ملايين جرعة إضافية من لقاح "كوفيد-19" إلى الاتحاد الأوروبي في الربع الأول من هذا العام.

وأوضحت أنه بذلك يصل إجمالي الجرعات إلى 40 مليوناً، فيما ستبدأ الشركة عمليات التسليم قبل أسبوع واحد من الموعد المتوقع، وفقاً لوكالة "رويترز".



وكانت الشركة الإنجليزية السويدية قد أعلنت بشكل غير متوقع هذا الشهر أنها ستوقف الإمدادات إلى الاتحاد الأوروبي من لقاحها المرشح في الربع الأول، مما أثار خلافاً بشأن الإمدادات.

وقالت رئيسة المفوضية على "تويتر": "ستقدم أسترازينيكا 9 ملايين جرعة إضافية في الربع الأول (40 مليون في المجمل) مقارنة بعرض الأسبوع الماضي وستبدأ عمليات التسليم قبل أسبوع واحد من الموعد المحدد".

وأضافت أن الشركة ستعزز طاقتها التصنيعية في أوروبا.

وعرضت الشركة الأسبوع الماضي تقديم موعد تسليم بعض الشحنات إلى الاتحاد الأوروبي، كما عرضت 8 ملايين جرعة إضافية على الاتحاد الأوروبي في محاولة لنزع فتيل النزاع.

لكن مسؤولاً في التكتل قال لـ"رويترز" إن ذلك يقل كثيراً عما تعهدت به في الأساس، إذ التزمت أسترازينيكا بتقديم ما لا يقل عن 80 مليون جرعة في الربع الأول.