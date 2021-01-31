إنفوجراف.. "وباء نيباه".. أحدث كوارث الفيروسات في الصين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في الوقت الذي لا يزال العالم يكافح من أجل النجاة من جائحة كورونا، يطل وباء جديد من الصين باسم "نيباه" الفتاك.

وكشفت صحيفة "جارديان" البريطانية، في تقرير نشرته السبت، ارتفاع معدل وفيات هذا الفيروس في الصين ليصل إلى 75%، محذرة من أن "نيباه" قد يكون هو الوباء القادم الذي سيجتاح العالم، لكنه سيكون أخطر من كورونا بمراحل.

وأوضحت أن "نيباه" يمكن أن يسبب مشاكل تنفسية حادة، فضلاً عن التهاب وتورم الدماغ، ومصدره هو خفافيش الفاكهة، حيث ارتبط تفشي المرض في بنجلاديش والهند بشرب عصير نخيل التمر.

الإنفوجراف التالي يوضح المزيد عن فيروس "نيباه":





