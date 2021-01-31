إنفوجراف.. الإمارات تطلق مبادرة عالمية لنقل لقاحات كورونا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أطلقت إمارة دبي مبادرة عالمية جديدة لنقل وتخزين وتسريع توزيع اللقاحات حول العالم.

يأتي ذلك بتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، ودعماً لمبادرة "كوفاكس- COVAX"، التي أطلقتها منظمة الصحة العالمية وجهودها الرامية إلى التوزيع العادل لنحو ملياري جرعة من لقاحات "كوفيد-19" خلال عام 2021.

وتركز المبادرة بشكل خاص على البلدان النامية، التي تأثر سكانها بشدة من الوباء وتواجه تحديات في نقل وتوزيع المستحضرات الطبية.

الإنفوجراف التالي يوضح المزيد عن المبادرة العالمية لنقل لقاحات كورونا إلى البلدان النامية:



