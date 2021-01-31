شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض الجذام تستغرق 20 عاما لاكتشافها وعزلة المريض تسبب مرضا نفسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمرض الجذام، المعروف أيضًا باسم مرض هانسن، نذكر بعض الحقائق عنه منها أنه مرض تدريجي معقد تسببه بكتيريا "متطفرة جذامية"، ويمكن أن يظهر في البداية على شكل تلف في الأعصاب مع أو بدون آفات جلدية، قد تكون الآفات الجلدية عبارة عن بقع أقل تصبغًا والتي غالبًا ما يتم اعتبارها بشكل خاطئ على أنها حساسية الجلد أو الشمس، يتم تقديم تأثير العصب إما على شكل خدر أو إحساس متغير مع زيادة خطر الإصابة وينتهي أخيرًا بالتشوه أو الإعاقة، وفقا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية - timesnownewes

انتقال المرض

تاريخياً، ارتبط الجذام بعزلة الفرد المصاب ومع ذلك، هناك طرق متعددة يمكن أن تنتشر بها العدوى، اللمس، قطرات الهواء، من الأم إلى الطفل.

الكشف عن مرض الجذام

للجذام أعراض مميزة للغاية، تشمل العلامات الأولية ظهور بقعة بيضاء اللون على الجلد مع التنميل، يمكن أن ينتشر هذا إلى مناطق مختلفة من الجسم ويظهر في النهاية كضعف في العصب الذي يؤثر على رقعة معينة من الجلد، تتأثر أعصاب الأطراف العلوية الساعد إحصائيًا بشكل أكثر شيوعًا مما يؤدي إلى أعراض مثل يد المخلب، ينتج عن تلف العين آفات في العين وتلف في أعصاب الوجه القريبة من العين وتلف في الأعصاب المسؤولة عن الوميض. بسبب انخفاض الإحساس بالحرارة والألم.



مرض الجذام

علاج الجذام

العلاج بالعقاقير المتعددة (MDT) ، يساعد على وقف تطور المرض، وقد يتم وصف العلاج لفترة تتراوح من بضعة أشهر إلى سنتين، اعتمادًا على مدى خطورة حالة المريض.

وتشير الدراسات إلى أنه بعد أسابيع قليلة من بدء العلاج، فإن مرض الجذام لن يكون معديًا ويمكنه التفاعل بأمان مع الأفراد الأصحاء، وتؤدي الوصمة الاجتماعية المرتبطة بالجذام إلى الكثير من النضال النفسي والضغط النفسي الذي يمكن أن يكون أسوأ من المرض نفسه، ويمكن أن يترك الجذام الشديد ندبات وفقدان جزء من الأطراف (الأطراف) والتي يمكن تجنبها بسهولة إذا تم اكتشاف المرض في مرحلة مبكرة.



مرض الجذام

مبادرات هندية لمكافحة الجذام

ينتشر مرض الجذام في الهند وخصوصا في المدن الكبرى و يرى أطباء الأعصاب، والأمراض الجلدية أنه يسبب طفح جلدي غامض، وإحساسا عصبيا متغيار، ويساعد ارتفاع مؤشر الشك في تحديد هذه الحالات بشكل أسرع.

جدير بالذكر أن الحكومة الهندية أطلقت أكثر من مبادرة مثل حملة الكشف عن حالات الجذام (LCDC) ، و حملة سبارش للقضاء على الجذام (SLEC) بهدف خلق المزيد من الوعي حول المرض وتحديد حالات الجذام في الولايات المختلفة.